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AI內容授權大戰開打 OpenAI傳開價100萬美元起跳談協議 蘋果也在磋商

編譯簡國帆／即時報導
OpenAI表示，正與數十家內容出版業者協商內容授權協議。（美聯社）
OpenAI表示，正與數十家內容出版業者協商內容授權協議。（美聯社）

OpenAI表示，正與數十家內容出版業者協商內容授權協議，以加強訓練其人工智慧（AI）模型。科技媒體The Information報導，OpenAI向一些媒體業者提議的授權費用，為每年100萬美元起跳，蘋果也正與十多家業者磋商授權協議，而且開價更高。

彭博資訊報導，OpenAI智慧財產權與內容長盧賓（Tom Rubin）說：「我們正在與很多內容出版商進行許多協商和討論。協商很積極，也非常正面，進展良好。」「你已看到已宣布的協議，未來將會有更多。」

The Information則引述兩位知情主管指出，OpenAI正與多達12家內容出版業者洽談，希望敲定類似和美聯社、Politico母公司Axel Springer等業者所達成的協議，並已向一些媒體業者提議每年介於100萬到500萬美元的授權費用。

知情主管表示，OpenAI最近集中於和跨國新聞機構協商，而非出版娛樂和生活風格等特定主題的內容業者，但即便是對小型出版業者來說，OpenAI提議的金額也很少，可能難以敲定協議。

OpenAI最近和Axel Springer敲定多年授權協議，7月也與美聯社達成協議，這些協議是OpenAI更新並校準內容的關鍵。目前協議內容仍不得而知，The Information引述業界主管披露，Axel Springer將分好幾年收到數千萬美元。

此外，正試圖在生成式AI領域趕上OpenAI和Google的蘋果公司，也試著和內容出版業者敲定使用內容的協議，而且開價更高，但想要使用內容的權利比OpenAI更廣泛，也希望能在未來的AI產品中，以該公司認為的必要方式使用內容。

蘋果也在磋商內容授權

The Information指出，蘋果主管最近幾周已告知產業主管，正接近和約12家媒體業者敲定AI協議。紐約時報報導，蘋果已向NBC新聞公司、紐約客（New Yorker）母公司Condé Nast以及The Daily Beast母公司IAC等新聞機構，提議價值至少5000萬美元的多年協議。

另外，Google也正開發其大型語言模型（LLM）。該公司已靠著Google新聞等產品，和內容業者經營比OpenAI的關係，例如已和紐約時報等媒體業者達成內容配送和廣告的量身訂製協議。

對著眼生成式AI的科技業者來說，取得內容授權愈來愈重要。紐時上周控告OpenAI和微軟未經許可便使用其內容，由於紐時向美國著作權局註冊其所有報版文章，若紐時勝訴，OpenAI可能面臨更高的罰款或法定損害賠償（statutory damages），事業存續也受到挑戰，可能必須摧毀以紐時作品所訓練的數據。

OpenAI的盧賓表示，內容出版業者目前面臨的情況，和過去搜尋引擎與社群媒體大不相同，「在這裡，內容是被用於訓練模型，而非再度產製內容，不是被用於取代內容」。但紐時不認同OpenAI的立場，主張ChatGPT正未付費便全力複製其記者的作品。

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