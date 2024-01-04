加州泰式餐廳捲土重來的故事

現年41歲的餐廳老闆拉薩文，位在加州弗雷斯諾的“Love & Thai”餐廳裡，站在一幅壁畫旁邊合影。美聯社

加州 弗雷斯諾（Fresno）Love & Thai泰式餐廳去年五月被一名所謂動物保護人士誣指店內賣狗肉；才開了七個月的餐廳即因騷擾不斷，短短幾天內在安全顧慮下，不再營業。餐廳面對的無的放矢和激烈反應，明顯根植於「亞裔 吃狗肉」種族刻板印象；對現年41歲的餐廳老闆拉薩文（David Rasavong）來說，感受尤其深切。

疫情期間湧現的「停止仇恨亞裔」口號大響了三年，但基於種族主義刻板印象的無謂說法，仍硬生生毀掉一家用心經營的亞裔家庭餐廳，令許多人驚訝。

拉薩文告訴美聯社，被人誣指賣狗肉次日，尖酸刻薄的語音留言和電話紛至沓來。想起其中一名打電話來辱罵騷擾的老婦人聲音，他仍會不由自主地全身緊繃；他說：「對方嫌惡地對我大吼，我記得最後聽到她說的話是：『滾回你那個他X的吃狗國家去吧。』」

令人欣慰的是，越來越多人希望分辨事實；傳統媒體和新媒體了解亞裔社區美食和文化的興趣，也不斷增長中。拉薩文很快得到社區大量支持，之前的餐廳關門，最終代表的是全新開始。

一個購物中心物業經理提供他接管另一餐廳空間的機會；兩位室內設計師盛情提供免費服務。Love & Thai餐廳去年11月3日在充滿善意的新址盛大開幕。拉薩文說，餐廳一整天都很熱鬧，市府還特別發文致意。

「可疑的美食：美國吃亞洲菜的文化政治」一書作者羅伯特·辜（Robert Ku）指出，幾世紀來，世界各地包括希臘人、羅馬人和二戰期間的法國人都有記載吃狗肉。但中國移民 來美時，人們記得「中國人是有奇怪飲食習慣的奇怪民族」，把吃狗肉和中國人相連；其他亞洲移民群體接續到來，這種刻板印象也蔓延到他們身上。辜表示，「這其實也是模糊亞裔身份，不管你是泰國人、韓國人、越南人還是柬埔寨人；都被看成是一樣的。」