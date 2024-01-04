洛城民權律師丈夫美簽訴訟 大法官站哪邊？影響深遠

最高法院是否受理洛杉磯著名民權律師穆涅茲丈夫的美國簽證訴訟，備受關注。（美聯社）

洛杉磯著名民權律師穆涅茲(Sandra Muñoz)過去八年被迫與丈夫阿森西奧(Luis Acensio Cordero) 長期分離，原因是前聯邦政府領事官根據阿森西奧的紋身，認定他是薩爾瓦多MS-13幫派成員，拒發他簽證 。這對夫婦為此提告，2022年在加州 第九巡迴上訴法院打贏官司；但拜登 政府質疑裁決並提交最高法院。大法官訂5日決定是否受理此案，其決定將具重大影響力。

若最高法院拒絕受理此案，代表2022年10月上訴法院對這對夫婦有利的裁決將維持不變；阿森西奧的律師相信這代表他將被允許返美居住。阿森西奧挑戰政府拒發簽證案若成功，可能引發其他簽證被拒移民的連鎖效應。但聯邦政府律師辯稱，第九巡迴法院裁決「代表了對權力分立的嚴重侵犯；將對美國領事館造成極大干擾。」

若是最高法院決定站在拜登政府一邊，阿森西奧的律師擔心，前總統川普若再次當選總統，很可能會拿這項裁決證明他過去任內對某些國家人民實行全面禁令是合理的。

現年47歲的阿森西奧2008年與穆涅茲相識，當時他沒有合法居留美國身分。他們兩年後結婚；阿森西奧2013年申請綠卡，2015年返回薩爾瓦多，等待美國領事館最後安全檢查和面試。夫婦倆以為只需在薩國待幾週就可一起回洛杉磯，但領事官面試檢查了阿森西奧的刺青和他的犯罪史。阿森西奧稱他只有一次和朋友打架被捕經驗，在獄中三天後無罪獲釋。面試結束後，阿森西奧的赴美簽證遲遲沒下文。穆涅茲獨自返美。

六個月後，阿森西奧獲知簽證遭拒；政府指稱，若允許阿森西奧返美，他可能從事非法活動。

領事官在後來法庭訴訟中辯稱，他們不欠這家人任何解釋；基於領事不可審查原則，只要領事人員做出的簽證決定「看來合法且真誠」，申請者不得上訴或要求司法審判。

不過，穆涅茲在法界的朋友、移民律師迪亞曼特（Alan Diamante）接手此案，指在某些情況下，因簽證被拒而受傷害的美國公民，可對該原則提出質疑。2017年他們向美國加州中區地方法院提起訴訟，質疑阿森西奧簽證被拒的合憲性。

該案審理過程中，經法院認可的幫派專家、律師吉扎爾(Humberto Guizar) 出庭作證並提交聲明指出，他非常熟悉幫派紋身，阿森西奧的身上並沒有幫派紋身。