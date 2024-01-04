最新曝光國會資料：中國、沙烏地在川普產業花錢最多

前總統川普任內有20個國家在川普名下產業花費數以百萬計的開銷，其中以中國、沙烏地阿拉伯的金額最高，圖為在華府的川普國際酒店大廈。(美聯社)

華爾街日報4日報導，根據公開紀錄以及民主黨 國會議員取得眾院監督委員會(House Oversight Committee)內部財務資料，前總統川普 任內有20個國家在川普名下產業花費數以百萬計的開銷，其中以中國、沙烏地阿拉伯 的金額最高，就在川普積極爭取重掌白宮之際，利益衝突爭議再成焦點。

報導指出，某些國家在川普執政期間在川普位於華府、拉斯維加斯的酒店都有大手筆花費，在川普的紐約產業也有消費紀錄，累計開銷達780萬元。

中國政府及相關企業於川普任內共計花費550萬元在川普產業，金額是沙烏地阿拉伯的9倍。民主黨籍眾議員指出，由於許多資料仍不完整，帳面上的外國政府開銷恐怕只是實際數字的九牛一毛。

最新曝光資料來自眾院調查「美國馬薩爾斯」(Mazars USA)會計師事務所的發現，內容透露外國官員如何在川普執政期間，透過川普旗下事業討好川普。華爾街日報指出，如果川普在2024年總統大選勝出，民主黨將於川普上台後針對外國利益交換提出質疑。

最新曝光的收據紀錄顯示，從川普2016年當選往前回推14個月期間，與中國領導階層有關的海南航空控股公司(Hainan Airlines Holding)在拉斯維加斯川普國際飯店(Trump International Hotel)總共消費19萬5662元。

國會報告也包括某些公開紀錄，例如證券交易委員會(SEC)申報資料記載，中國工商銀行(Industrial and Commercial Bank of China，ICBC)在川普執政期間，承租川普產業的租金開銷累計可能超過500萬元。

民主黨國會助理指出，川普上台後，川普家族事業迅速在中國完成多項商標註冊，但其中許多註冊案川普並未在任內透露。

國會報告指出，根據「美國馬薩爾斯」資料及法院紀錄，中國華信能源(CEFC China Energy)於川普任內在川普世界大樓(Trump World Tower)至少花費18萬元。

報導指出，沙烏地阿拉伯2018年花在川普產業及酒店住宿費用至少21萬元，而川普在2018年則曾公開質疑美國情報單位推測沙國王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)下令謀殺華盛頓郵報沙裔特約記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)的研判。

民主黨國會議員在報告中估計，川普任內沙烏地阿拉伯在川普產業的花費累計達61萬5000元。