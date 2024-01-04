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愛阿華州佩里高中校園槍擊 死傷不明

愛阿華州佩里高中校園槍擊 死傷不明

特派員黃惠玲／即時報導
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。(美聯社)
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。(美聯社)

愛阿華州達拉斯郡德梅因市(Des Moines)西北郊約40哩處的佩里初高中(Perry Middle ＆ High School)，4日早上湧入大批警察與醫護人員，根據指出，該校發生槍擊事件，且受害者可能不止一人。

愛州「德梅因紀事報」報導，警方稱該校有一名槍手，但相信目前情況已經不再緊張，校園附近幾個街區的街道都已經封鎖，數十名執法人員在現場，一架醫療直升機在上午8時30分左右降落在該所學校。

家長們在8時50分左右，開始陸續到學校尋找自己的孩子。

市府發言柯亞(Chris Cohea)說，附近的小學也已經封鎖，所有學生都被要求關上門且留在教室內。

當地警方表示，警局4日上午接到佩里高中發生校園槍擊的舉報。目前該所高中學生均已經疏散到附近的養老院(Perry Lutheran Homes)以及愛阿華州國民兵軍械庫，佩里高中老師基爾莫(Holly Killmer)說，學生們都已經安頓好。

學生家長喬利夫(Erica Jolliff)說，她的女兒就讀佩里高中九年級，她在早上7時45分被疏散到校外，但她還在找就讀初中六年級的兒子，「我只想知道兒子否平安。」

佩里高中有1785位學生，4日是該校結束聖誕、新年假期後第一天返校上課。

佩里校董會成員蘭德格雷貝(Travis Landgrebe)有一個讀六年級的兒子，他說自己「不能證實也不能否認」任何報導，但稱正在「為所有相關人員祈禱」。

影片來源：YouTube News4JAX The Local Station

愛阿華州 槍擊 養老院

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