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全美聲請破產案件去年大增18% 今年估將再增加

編譯黃淑玲／即時報導
全美去年聲請破產案件年增18%。(路透)
全美去年聲請破產案件年增18%。(路透)

美國聲請破產案件數量在2023年大增18%，反映利率升高、貸款條件更嚴、新冠疫情時期的支撐措施撤除等因素帶來衝擊。

根據破產數據業者Epiq AACER周三（3日）公布的最新數據，2023年包括商業與個人聲請破產案件數量，由2022年的37萬8390件，增加18%到44萬5186件。其中，依據破產法第11章認定的案件數，由2022年的3819件飆增72%至6569件。

2023年12月的破產聲請案，已由11月的3萬7860件，下降至3萬4447件，不過與2022年同期相比，仍然年增16%。

Epiq AACER預期今年聲請破產案件數量會繼續攀升，不過與疫情前2019年的75萬7816件相比，仍會有一段距離。

Epiq AACER副總裁杭特（Michael Hunter）說，一如預期，2023年商業破產聲請案比2022年明顯增加，讓破產案件數逐漸向疫情前的「正常水準」回歸。2024年破產增加的趨勢料將持續，理由與去年差不多，例如，新冠刺激措施沒了、資金成本上揚、利率相對仍是很高，未償債率走高，以及美國家庭的負債接近歷史最高水準。

紐約聯準銀行的資料顯示，美國家庭負債去年第3季底已經創下17.3兆美元新高。未能依約償債的比率也在增加，不過仍低於疫情爆發之前。

過去兩年來，由於聯準會激進升息，企業與家庭的財政狀況都很緊繃。以房貸利率為例，去年下半年的利率站上本世紀以來最高點。上季在聯準會暗示將結束升息周期後，借貸成本和整體金融條件才略顯緩解；聯準會上月也表示，今年將會降息。

破產 疫情 利率

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