我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第一場大型風暴周末來襲 東部迎豪雨大雪

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

第一場大型風暴周末來襲 東部迎豪雨大雪

記者胡玉立／即時報導
這個冬季的第一場大型風暴，本周末將席捲東岸大部分地區，預料將帶來強風大雨，甚至降下本季第一場大雪。(美聯社)
這個冬季的第一場大型風暴，本周末將席捲東岸大部分地區，預料將帶來強風大雨，甚至降下本季第一場大雪。(美聯社)

這個冬季的第一場大型風暴，本周末將席捲東岸大部分地區，預料將帶來強風大雨，甚至降下本季第一場大雪；部分位在東北部和大西洋沿岸中部的主要城市，還有可能出現近兩年來首次超過一吋深的降雪。

有線電視新聞(CNN)報導，現在推斷哪些城市會下雪或下雨，仍為時過早；風暴最終路徑、時間和強度也仍待明朗。但這場預計周末到來的冬季風暴影響深遠，可能擾亂許多人的出行。

這場風暴出自典型冬季聖嬰現象(El Nino)的太平洋風暴活躍路徑；冬季聖嬰現象未來一周將在全美各地引發一系列風暴。

風暴系統首先會在5日穿越南半部，然後在周末掃向東部地區。由於風暴吸收了來自墨西哥灣的充足水氣，在南部和東南部大部分地區都會有涼爽降雨；歷經夏季酷熱和缺雨乾旱的路易斯安那州和密西西比州，可望因此獲得舒緩。

德州中部4日晚上開始降雨，然後風暴路徑繼續向東推進，覆蓋東南部和大西洋中部部分地區。這場風暴可能會在南部造成洪氾，但因為它會快速移動，應該不致造成反覆降雨。

風暴離開東南部後的確切路徑，仍不明朗。3日的預測模型一致認為，這場帶有影響力的風暴將在6日橫掃大西洋中部，然後在6日晚和7日橫掃東北部。有冷空氣的地方將出現大量降雪；與此同時，也可能發生強風和沿海洪水，確切強度和受影響地區，將取決於風暴路徑和強度。

最有可能出現大雪的是阿帕拉契山脈和東北部內陸高海拔地區，包括賓州中部和紐約州內陸。風暴系統的確切軌跡以及冷空氣的可用性，將決定雪或雨在哪裡出現。

紐約市已有近700天沒有出現過逾1吋的積雪。根據國家氣象局數據，中央公園2023年全年降雪量僅有2.3吋，是紐約市歷來降雪量最少的一年。費城和華府杜勒斯國際機場也是如此。

紐約市 越南 費城

上一則

星巴克擴大開放個人杯 目標減少50%廢棄物

下一則

全美聲請破產案件去年大增18% 今年估將再增加

延伸閱讀

閱讀成績族裔差距明顯 紐約州長仿紐約市推科學閱讀法

閱讀成績族裔差距明顯 紐約州長仿紐約市推科學閱讀法
紐約市本周末 或迎近2年來首場大雪

紐約市本周末 或迎近2年來首場大雪
本季首次降雪調查：加州雪況低於平均水平 注意防洪

本季首次降雪調查：加州雪況低於平均水平 注意防洪
紐約市2024首起謀殺案 2男1死1重傷

紐約市2024首起謀殺案 2男1死1重傷

熱門新聞

先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2023-12-28 22:04
川普聖誕全家福之中未見梅蘭妮亞身影。(截取自Kimberly Guilfoyle Instagram)

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

2023-12-27 16:05
猶他州中國留學生莊凱被監視器拍到在一超市購物。(圖：猶他州里弗代爾警局提供/取材自X平台)

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

2023-12-30 23:44
一名57歲牧師，因不滿在麥當勞上班的妻子被同事無理對待，竟闖入店內試圖將該名同事的頭塞到400℃高溫油鍋。（美聯社）

妻上班被欺負 北卡牧師衝麥當勞把同事頭推向400°F油鍋

2024-01-02 14:55
牙醫師在牙齒手術前詳細察看病人的牙齒紀錄。(美聯社)

1次治了28顆牙 她慘遭毀容怒告牙醫求償

2023-12-29 17:37

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答