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淫魔艾普斯坦性醜聞檔案解密 曝光名人包括川普？

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「淫魔」艾普斯坦性醜聞檔案解密 曝光名人包括川普？

記者顏伶如／即時報導
前總統川普(右)與英國安德魯王子(中)的檔案照。(美聯社)
前總統川普(右)與英國安德魯王子(中)的檔案照。(美聯社)

「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前數百頁法庭文件1日起解封，捲入性醜聞風暴的知名人士姓名即將曝光。新聞周刊(Newsweek)報導，前總統川普是否將出現在解密檔案裡，引起各界好奇，因為川普曾經搭乘艾普斯坦的私人專機。

艾普斯坦遭控為權貴人士仲介性服務而在2019年夏季遭起訴，後來在獄中自殺身亡。紐約南區聯邦區法院法官普瑞斯卡(Loretta Preska)日前裁定，先前被封存的數百頁艾普斯坦法庭文件1日起開始解密。以「無名氏約翰」及「無名氏珍」(Jane Doe)做為代號的百餘人，真實身分將隨之曝光。

新聞周刊報導，川普可能與前總統柯林頓(Bill Clinton)一樣，由於與艾普斯坦有私人交情而出現在法院資料裡，並非因為遭到起訴或有任何不當行為；川普名字如果出現在檔案裡，最可能原因是曾經搭乘艾普斯坦私人專機。

艾普斯坦女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)遭到聯邦檢察官以誘騙未成年賣淫罪名起訴後，2021年庭訊證詞傳出，川普在1990年代曾數次搭乘艾普斯坦安排未成年少女陪伴名人的「洛麗塔快捷號」(Lolita Express)私人專機。

報導指出，川普曾於1993年、1994年、1995年及1997年四度搭乘「洛麗塔快捷號」私人專機，往來佛州棕櫚灘(Palm Beach)及紐約市之間，1994年的航程曾經停留雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)。另一趟1994年6月航程中，與川普同行的女乘客名為瑪拉(Marla)，外界推測應為川普第二任妻子為美國女星瑪拉‧梅波斯(Marla Maples)，同行還有當時還是嬰幼兒的川普女兒蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)與一名保母。

川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)1995年8月也曾搭乘艾普斯坦專機從棕櫚灘前往紐約，當時艾瑞克‧川普年齡為11歲。

美國廣播公司(ABC)日前報導，柯林頓是「無名氏約翰36號」(John Doe 36)，在法院資料裡出現50多次。未成年時遭艾普斯坦逼迫賣淫的受害婦女維吉妮亞‧裘弗利(Virginia Roberts Giuffre)，2015年對艾普斯坦提告民事訴訟，曾經要求柯林頓出面作證。

裘弗利向法院指控17歲時遭艾普斯坦及麥斯威爾仲介賣淫，為安德魯王子提供性服務。裘弗利對安德魯王子提告，訴訟後來和解收場。

富豪艾普斯坦。(美聯社)
富豪艾普斯坦。(美聯社)

川普 艾普斯坦 柯林頓

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