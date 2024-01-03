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眾院議長強生新年挑戰：共和黨些微「多數」變少了

記者顏伶如／即時報導
眾院議長強生(中)新年面臨挑戰，共和黨在眾議院的些微多數席次縮水。(美聯社)
眾院議長強生(中)新年面臨挑戰，共和黨在眾議院的些微多數席次縮水。(美聯社)

上台兩個多月的眾院議長強生(Mike Johnson)，新的一年面臨挑戰便是共和黨在眾議院的些微多數席次縮水。新聞周刊(Newsweek)3日分析，共和黨原有的221席剩219席，民主黨維持213席。

共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯(George Santos)遭控身分竊盜等23項聯邦起訴，12月1日被眾院同僚通過投票決議驅逐。共和黨籍前任眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)請辭國會議員於12月31日生效。

福斯新聞網(Fox News)報導，眾院2日舉行僅討論議事規則程序的形式會議(pro-forma session)，眾議院席次完成最新確認，全體席次435席，目前有兩席空缺。

Axios新聞網站報導，俄亥俄州眾議員比爾‧強生(Bill Johnson)2日遞出辭呈，將提早卸下眾院職務，轉任楊斯城州立大學(Youngstown State University)校長。

報導指出，楊斯城州立大學董事會主席彼得森(Michael Peterson)說，比爾‧強生從國會辭職將於1月21日生效，隔天旋即就任校長。彼得森指出，根據人事契約，比爾‧強生將比3月15日的原訂日期之前提早出任校長。

Axios報導分析，眾院兩黨勢力消長下個月還有更多變化，桑托斯席次空缺遞補人選特別選舉訂於2月13日舉行。

已宣布退休的紐約州民主黨籍聯邦眾議員希金斯(Brian Higgins)，2月間將離開國會，接掌水牛城(Buffalo)表演藝術中心。

眾院 共和黨 眾議員

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