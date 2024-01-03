眾院議長強生率團走訪美墨邊境 為移民改革向拜登施壓

眾院議長強生(Mike Johnson)。(路透)

新年才剛開始，眾院議長強生(Mike Johnson)3日率領60多名共和黨 眾議員組成的訪問團親赴美墨邊境，以實際行動為移民 政策改革向拜登 總統及民主黨施壓，希望斷絕非法入境潮。

紐約時報報導，強生抵達德州邊境城市伊戈帕斯(Eagle Pass)時，將發表談話批評拜登縱容偷渡客闖關入境，呼籲拜登必須驅逐非法入境者且恢復邊境築牆。

共和黨籍聯邦參議員以改革邊境政策為交換條件，擋下規模500多億元的烏克蘭軍援法案，與民主黨方面的協商遲遲沒有結果。共和黨要求調高向美國申請庇護的資格門檻，驅逐或拘留非法入境者，且讓更多無證客留在美國境外等候移民法院裁決。

報導分析，拜登與民主黨國會議員體認到邊境問題未能化解的政治包袱，因此對於政策改革展現願意配合的開放態度，但讓步幅度並不足以讓共和黨方面滿意。共和黨眾議員提出某些手段更加積極的方案，讓民主黨難以接受。

強生2日在社群媒體發表聲明指出，解決邊境危機需要拿出政策大幅改革，眾院共和黨團將持續推動真實的解決辦法，讓邊境得以鞏固。

兩黨參議員已於2日下午恢復面對面磋商，上周年底假期期間談判則以視訊會議進行。

紐約時報報導，移民政策是最棘手、政治爭議最高的議題之一，數十年來兩黨國會議員始終沒能取得一致協議。強生已經數度表態，共和黨願意接受的協商結果，必須能夠反映共和黨提出的強硬派政策，因此兩黨參議員協商達成的協議，未來送到眾議院之後恐有破局可能。

一名拜登政府官員2日指出，強生與共和黨眾議員只在「玩弄政治」，並不是要推動實質改革。

報導分析，強生現正承受共和黨內極右派路線的壓力，從強生拋出的移民改革政策便能略知一二。共和黨極右派公開反對拜登政府軍援烏克蘭，共和黨也希望對於加強邊境安全祭出鐵腕行動，包括全面改革庇護法律、恢復「留在墨西哥」措施等，這些訴求都是共和黨2024年大選期間的政見主軸。

極右派陣線眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)要角、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)2日便說，強生走訪邊境對於推動移民改革效果有限，共和黨應該阻撓聯邦政府預算，直到拜登政府開始打擊非法入境，或者眾院版本的邊境鞏固提案獲得拜登簽署成為法律。