滿載汽油罐…紐約州衝撞人群車禍3死9傷 駕駛疑有精神病

圖為肇事的福特Expedition多功能車(左側)被燒毀剩下骨架。(美聯社)

紐約州 羅徹斯特(Rochester)市元旦凌晨在一場跨年活動後發生一起重大車禍，一輛裝滿汽油罐的汽車接連衝撞其他車輛和人群後，引發大火，造成兩人死亡、九人受傷；已死亡的肇事駕駛疑有精神疾病，聯邦調查局(FBI )研判這起事故與恐怖主義無關。

羅徹斯特警察局長史密斯(David Smith)2日在記者會上表示，35歲肇事者艾弗里(Michael Avery)來自紐約州雪城(Syracuse)，可能有未確診的心理健康 問題。事發前，艾弗里在羅徹斯特待了幾天，至少購買六個汽油和汽油容器，但仍不清楚動機何在。

紐約州羅徹斯特1日凌晨發生一輛裝滿汽油罐的汽車衝撞事故，造成兩人死亡、九人受傷。已死亡肇事者為35歲的艾弗里。(美聯社)

羅徹斯特市市長伊文斯(Malik Evans)說，他不斷被追問這個嫌犯選擇犯案地點、時間的原因及動機，但是「我們還沒有答案」。

事故發生在元旦凌晨1時左右，艾弗里駕駛的福特(Ford)Expedition多功能車(SUV)撞上一輛正從停車場駛出的三菱(Mitsubishi)Outlander多功能車，之後兩輛車都衝向人行道上的人群。

當時警方正在柯達中心(Kodak Center)舉辦的即興樂隊音樂會後指揮交通；史密斯說，事發時福特Expedition車有加速，似乎刻意駛向行人穿越道。

三菱Outlander車裡後座的兩名乘客死亡，史密斯說，艾弗里送醫急救後，在1日晚間也宣告不治，另外至少九名行人受傷，其中一人重傷，其餘人可望完全康復。

紐約州羅徹斯特1日凌晨發生一輛裝滿汽油罐的汽車衝撞事故，造成兩人死亡、九人受傷。羅徹斯特警察局長史密斯2日舉行記者會，說明案情。(美聯社)

這起事故因一連串碰撞引發大火，消防隊人員花了一個多小時才撲滅火勢，並在已被燒毀剩下骨架的福特Expedition車內發現10多個汽油罐。

警方稱，艾弗里元旦前的27日開車前往羅徹斯特地區，入住旅館，兩天後在當地機場租了福特Expedition車，30日在該地區狂買汽油和汽油容器。

警方搜查艾弗里下榻的旅館房間，並未發現自殺遺書。官員稱，聯邦調查局聯合恐怖主義特別工作小組已按例參與調查。

聯邦調查局羅徹斯特辦公室助理探員貝爾(Jeremy Bell)說，經調查，迄今未發現任何意識形態的證據，也未發現與國際或國內恐怖主義有任何關聯。