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馬斯克在網路口無遮攔 為何很少人罵回去？她點出這關鍵

編譯洪啟原／綜合外電
一些曾被馬斯克點名嘲諷的富商名流，討論馬斯克時也顯得拘謹，某種程度恐怕是帶有一些畏懼的成分。 歐新社
一些曾被馬斯克點名嘲諷的富商名流，討論馬斯克時也顯得拘謹，某種程度恐怕是帶有一些畏懼的成分。 歐新社

全球首富馬斯克（Elon Musk）在網路上可說是口無遮攔，不是找人鐵籠格鬥就是痛罵對方，很少見到他退縮。

他曾戲稱拜登總統，是「一只濕答答的襪子手偶」；拿微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的體重做文章；在自己的社群媒體X發文辱罵參議員；還向臉書母公司Meta創辦人查克柏格下戰帖，相約「鐵籠格鬥」。

然而，Business Insider記者Madeline Berg分析，一談到要對馬斯克還以顏色，被他點名的這些有錢有勢的人，卻變得猶豫不決。

以紐約時報去年11月舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）論壇為例，馬斯克在他那場同樣「暢所欲言」的訪談中搶盡鋒頭，甚至痛罵抵制X的廣告主「見鬼去吧」。

在馬斯克受訪前的數小時，針對他的討論顯得克制許多。當訪談主持人、紐時專欄作家索肯向摩根大通執行長戴蒙表示，「馬斯克下午會來這裡，你覺得這個人如何？」

戴蒙回說：「他顯然是優秀的人，也對人類做出非常卓越的貢獻。但你知道他有優點，也有缺點。」據說戴蒙和馬斯克處得並不好。

不只戴蒙提到馬斯克時顯得謹慎，連迪士尼執行長艾格（Bob Iger）回答之前決定在X撤出廣告時也說，「我非常尊重馬斯克和他迄今為止達成的成就。我們都知道馬斯克在許多方面都非常重要，他的名字與他創立或擁有的公司緊密相連。」

數周後，亞馬遜執行長貝佐斯在知名播客節目主持人弗瑞德曼（Lex Fridman）最新一個單集中避談馬斯克。貝佐斯說：「我其實不太了解馬斯克...他一定是能力很強的領導者。如果不是這麼厲害的領袖，不可能擁有特斯拉和SpaceX。」

一開始答應和馬斯克相約鐵籠格鬥的查克柏格，與馬斯克在網路數度交鋒不久後接受媒體訪問，但他竟然也沒說馬斯克壞話。

馬斯克不只是一個燙手山芋，而且他還非常有錢。人們討論他時這麼拘謹，某種程度恐怕是帶有一些畏懼的成分。

危機管理公司Dezenhall Resources創辦人德森霍爾說：「馬斯克旗下有一個社群平台。」馬斯克去年10月收購推特並改名為X，並把該平台當成他的大聲公。

德森霍爾把馬斯克比做是前總統川普，「馬斯克也有同樣的權力，要大聲喊誰就喊誰。沒有人想在那種處境下被他點名。」他還說，沒有人想被馬斯克取綽號，更不想成為馬斯克粉絲軍團經常嘲笑的對象。

馬斯克 貝佐斯 查克柏格

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