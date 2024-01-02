我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱日本地震可能是報應 海南新聞主播遭停職調查

紐約羅斯福島清晨發生爆炸 無人受傷 原因未知

隔40分鐘出生新州雙胞胎 出生年月日竟全不同

編譯俞仲慈／即時報導
新州一對雙胞胎兄弟(示意圖)分別出生在除夕、新年，兩人出生年月日因此截然不同。(pexels)
新州一對雙胞胎兄弟(示意圖)分別出生在除夕、新年，兩人出生年月日因此截然不同。(pexels)

福斯新聞網(Fox New)1日報導，在這個周末、也就是除夕元旦假期，新澤西州誕生一對雙胞胎男嬰，神奇的是兩兄弟出生時間，一個在除夕深夜、一個在元旦凌晨，成為出生年月日完全不同的雙胞胎。

新州肯頓郡(Camden County)沃里斯鎮(Voorhees)維圖亞沃里斯醫院(Virtua Voorhees Hospital)發布新聞稿證實，雙胞胎男嬰以斯拉(Ezra，同希伯來聖經人物)和以西結(Ezekial，同聖經祭司名)在新年假期平安出生：「其中一個於12月31日深夜出生；另一個則是1月1日出生、也就是2024新年一開始。」

根據費城福斯電視台(FOX 29 Philadelphia)取得的新聞稿：「哥哥以斯拉於除夕深夜11時48分出生，體重6磅、身高18.75吋；弟弟以西結於元旦凌晨零時28分出生，體重4磅、身高17.25吋。」

在這對雙胞胎小兄弟出生前，媽媽伊芙(Eve)和爸爸比利(Billy)已經有一個兒子將於1月3日年滿三歲，一家人居住在肯頓郡(Camden County)默欽特維爾區(Merchantville)。

院方表示，雙胞胎的出生模式可能和家族遺傳有關：「為了讓他們的生日更特別，以斯拉將可以和爸爸一起歡度生日，因為爸爸也是除夕夜寶寶。」

維圖亞沃里斯醫院還公布一張爸媽開心抱著雙胞胎新生兒的照片，並強調：「伊芙和比利對於雙胞胎兒子身體健康，感到興奮，並可以講述這段很特別的誕生故事。」

比利 新澤西州 費城

上一則

通膨無阻買氣 全國節日購物增長3％

下一則

上海、浙江等地皆有案例…詐騙新手法「虛擬綁架」

延伸閱讀

「曲線救國」躲限制令 無證客巴士改路線

「曲線救國」躲限制令 無證客巴士改路線
新州擬撥款 由社區自行評估倉儲利弊

新州擬撥款 由社區自行評估倉儲利弊
足球／巴西球王比利逝世1周年 里約基督像披10號球衣

足球／巴西球王比利逝世1周年 里約基督像披10號球衣
章澤天雙胞胎兒在倫敦曝光 傳入籍英國

章澤天雙胞胎兒在倫敦曝光 傳入籍英國

熱門新聞

2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2023-12-28 22:04
先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
川普聖誕全家福之中未見梅蘭妮亞身影。(截取自Kimberly Guilfoyle Instagram)

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

2023-12-27 16:05
哈佛董事會成員潘君慧捲入哈佛校長蓋伊的去留風波。(取自Facebook@Tracy Palandjian)

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

2023-12-26 18:12
猶他州中國留學生莊凱被監視器拍到在一超市購物。(圖：猶他州里弗代爾警局提供/取材自X平台)

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

2023-12-30 23:44
牙醫師在牙齒手術前詳細察看病人的牙齒紀錄。(美聯社)

1次治了28顆牙 她慘遭毀容怒告牙醫求償

2023-12-29 17:37

超人氣

更多 >
「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊

台前職棒名投張誌家驚傳猝逝 享年43歲 母證實死訊