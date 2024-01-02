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通膨無阻買氣 全國節日購物增長3％

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
初步數據顯示，芝加哥以及全國各地消費者在今年購物季的消費金額，比去年同期增長約3％。(特派員黃惠玲／攝影)
初步數據顯示，芝加哥以及全國各地消費者在今年購物季的消費金額，比去年同期增長約3％。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管過去一年美國人在各種民意調查中，都表達了對於通貨膨脹的擔憂，但初步統計顯示，公眾對於通膨的焦慮並沒有讓芝加哥乃至全國的節日消費縮水。

萬事達信用卡(Mastercard)上周表示，根據近兩個月購物季期間，跟蹤店內、網上等所有支付形式零售銷售的SpendingPulse數據，與去年同期相比，今年的節日銷售比去年同期還增長了3.1%，不過此增幅低於2022年聖誕節前的7.6%，但增長幅度符合行業預測。

芝北郊史考基市(Skokie)的Westfield Old Orchard購物中心資深總經理卡利姆斯基(Serge Khalimsky)說，今年的購物季表現強勁，「如果要與往年相比，可以感受到今年的消費者更加冷靜、更有耐心。」他說，在疫情期間，顧客的購買行為較不理智，今年從感恩節後的黑色星期五開始，銷售量穩步成長。

卡利姆斯基說，聖誕前夕平安夜當天恰逢周日，這給人們多了一個周末進行購物，也因此推升了銷售業績。

芝北郊格蘭景市(Glenview)的亞伯特電器店(Abt Electronics)共同總裁亞伯特(Jon Abt)說，「今年購物季的銷售與去年差不多，在我們看來就等於表現很不錯」，他的商店主要銷售電視、電器、家具等商品，在疫情期間，居家時間長使消費者樂意購買改善家中環境的商品，店裡的生意也十分火爆，疫情告一段落，他本來擔心今年業績會有所下滑，沒想到還能與去年持平。

萬事達卡的數據報告稱，今年節日購物的商品中，電子產品與珠寶等高端消費同比出現下降，服裝、雜貨、餐飲類的消費則有所增長。

萬事達卡經濟研究所(Mastercard Economic Institute)首席經濟學家梅爾(Michelle Meyer)表示，經濟背景依然有利，新的就業機會良好，通貨膨脹壓力緩解，促使消費者有能力購買他們最看中的商品及體驗。

萬事達卡資深顧問沙多瓦(Steve Sadove)說，商家預期今年購物受到通膨影響，因此早早就開始各種促銷。

美國商務部日前一份報告顯示，通膨正在緩解，從2022年3月以來已經加息11次的美聯儲，現在已暗示可能在2024年降息三次，如果成真，那麼房屋貸款、其他消費貸款的利率也會隨之下降。

SpendingPulse的報告顯示，從去年11月1日到12月24日間，網路銷售的增長速度達到6.3%，實體店交易的增幅僅為2.2%，不過，實體店的銷售總額比率仍高於網購。

這份初步數據跟美國零售聯合會(National Retail Federation)發布的預期相同，該會表示，2023年的購物季消費將比2022年同期增長3%至4%，達到約9600億元。

網路零售巨頭亞馬遜目前仍未對其節日業績發布分析，不過該公司在去年10月下旬發布的預測顯示，預期2023年第四季的銷售額將比2022年同期增長的7％，提高到12％。

伊州零售業協會(Illinois Retail Merchants Association)主席卡爾(Rob Karr)也預測，因為通膨緩解，今年購物季最終數據出爐時，整體銷售額應該會增長3%到4％。

疫情 萬事達卡 貸款

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