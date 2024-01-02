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招聘熱潮降溫 達美航空明年招募機師人數將比去年腰斬

編譯洪啟原／綜合外電
達美航空計劃在2025年僱用的機師人數，將比2023年減少約50%，顯示之前長達兩年的機師招聘熱潮正開始放緩。（路透）
達美航空計劃在2025年僱用的機師人數，將比2023年減少約50%，顯示之前長達兩年的機師招聘熱潮正開始放緩。（路透）

達美航空（Delta）預定2025年僱用的機師人數，將比2023年減少約50%，顯示之前長達兩年的機師招聘熱潮正開始降溫。

華爾街日報（WSJ）報導，達美航空本周通知旗下機師，明年計劃招聘約1,100名機師，根據機師職業顧問服務公司FAPA的資料，達美2022年和去年截至11月底招聘的機師人數，都是這個數字的兩倍以上。

大型航空業者持續以創紀錄的速度招募機師，設法滿足新冠疫情過後迅速復甦的旅遊需求。根據FAPA，航空公司光是2023年就僱用逾1.3萬機師，而且今年招聘的人數有望接近去年的水準。

儘管達美航空明年招募的機師人數預料將比去年腰斬，但仍高於往年水準，根據WSJ看到的備忘錄，「記住，無論是哪一年，招募1,100名機師都被視為相當高的數字。」

在疫情期間，航空業者鼓勵數以千計機師在內的員工提早退休，但隨著疫情趨緩、旅客量再度激增，航空公司急忙填補機師缺口，並恢復疫情前的飛行水準。

達美航空表示，這個預估招聘人數顯示，達美持續對機師展現健康和強勁的需求。達美也說，經過兩年強勁的招募潮後，「我們預期未來一年將是非常強勁、但更加正常的成長模式」。

其他大型航空公司尚未提出具體的2025年招募計畫，但已有分析師說，隨著航空業者緊鑼密鼓招募人力，機師人力最吃緊的階段似乎正逐漸過去。

疫情 達美航空 華爾街

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