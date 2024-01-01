美國人最看重經濟議題 尤其18-29歲族群 但有較多人關注外交

新近美國民調發現，美國成年人最重視的議題仍是經濟，但愈來愈多人關注外交政策。（美聯社）

新年到，海外戰火紛飛，愈來愈多美國人認為，政府最該關注的是外交政策，但長期以來的經濟憂慮仍蓋過其他所有問題。

根據美聯社與NORC公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）12月進行的民調，每10個美國成年人就有4個提到外交政策問題，大約是去年的兩倍。

以哈戰爭顯然加劇民眾焦慮。5%的人提到這場衝突，一年前幾乎無人提及。4%提到俄烏戰爭是政府今年需要關注的問題，比率接近2022年底的6%。

外交政策對兩黨受訪者的重要性都上升。約46%的共和黨 人將外交政策列為重點，高於去年的23%。民主黨人也有34%的人提及，高於去年的16%。

共和黨籍的維吉尼亞州居民卡皮托擔心，中國大陸可能很快入侵台灣，為美國帶來第三個潛在的全球衝突根源。他說：「他們很想讓我們三面作戰。」

移民 也是兩黨關注議題。而對外軍援和移民政策的政治問題糾纏不清：拜登 政府正強力推動但尚未經國會通過的1,100億美元一籃子計畫，其中包括對烏克蘭和以色列的援助；共和黨人則尋求達成協議，要大幅調整移民政策並更嚴格地在美墨邊境執法。

關於外援，69歲住聖地牙哥的布若爾說：「我知道我們必須馳援。但得了吧。我們做的已經夠多了。」她說她今年不會把總統選票投給拜登或共和黨提名人選，也許會支持獨立參選的小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。

上述問題全比不上對經濟的擔憂。通膨率已下滑，失業率很低，美國也多次突破經濟衰退預測，然而，還是有大約76%的受訪者希望政府今年致力解決經濟問題，幾持平於一年前同期的75%。

經濟是18至29歲族群提及最多的問題（84%），其次是通膨（39%）、個人財務（38%）和外交政策（34%）。

32歲還揹有學貸的堆高機操作員布朗表示，「工資沒跟上經濟發展，藍領正在消失，我看不出那要如何促進經濟。經濟發展離不開勞工階級，不是富人」。他認為美國太過專注於援助海外盟友：「我關心他人，真的。但當你坐著說，『我剛給以色列送去5,000萬美元』，走到外面卻看到半個街區破敗不堪......你必須照顧好自己家。」