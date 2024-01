住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產是美國經濟重要齒輪,房屋市場降溫產生漣漪效應,對其他產業造成衝擊,從室內設計到倉庫業都包括在內。美聯社

住宅房地產 是美國經濟重要齒輪,房屋市場降溫產生漣漪效應,對其他產業造成衝擊,從室內設計到倉庫業都包括在內。紐約時報1日報導,加州阿拉米達郡(Alameda)房屋檢查員(home inspector)麥瑟森(John Matheson)便說,疫情 期間由於房市蒸蒸日上而忙得不亦樂乎,但2022年開始升息後工作量逐漸減少,到了2023年生意已流失一半,狀況糟糕到認真考慮開拓副業,為萬一房市沒能反彈預做打算。

報導指出,2023年裡,住宅房地產市場受到高房價、高房貸利率 擠壓,連帶使得相關產業受到牽累,例如房地產服務業、貸款業者等,就連室內設計、倉庫業者都受到波及。

全國房地產商協會(National Association of Realtors)指出,成屋銷售(sales of existing homes)在2023年11月較2022年同期下降約7%。聖路易聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)資料顯示,2023年11月獨棟住宅成屋售價中位數為39萬2100元,雖然房貸利率已降至7%以下,但如此房價仍讓許多美國民眾無力承擔。

房地產趨冷首當其衝的對象就是房地產仲介、貸款業者,但保險公司、公證公司(escrow companies)、房屋鑑價員(home appraisers)、房屋檢查員等,同樣面臨生意縮水。

納許維爾地區房屋檢查公司負責人派特森(Scott Patterson)便說,2021年生意最好,當時正值新冠疫情期間,接下來房貸利息一路走高,民眾除非迫不得已,紛紛停止買房。他說,首購族退出房意產市場尤其明顯,因為受不了高利率壓力。

搬家業者、提供空間供民眾存放物品的倉庫業者,也受到房地產趨冷的拖累而業績下滑。搬家租車公司U-Haul總裁兼執行長修恩(Edward J. Shoen)2023年8月在電話會議上對分析師說,由於消費者減少搬家,導致公司2023年第1季業績退步。

疫情期間,民眾留在家裡時間變長,消費者抓緊機會趁著低利率買房,倉庫業者市場需求增加,不少投資基金因此湧入,在全國各地興建全新倉庫設備,但現在某些業者則陷入掙扎。摩根士丹利(Morgan Stanley)則降低對倉庫業者Extra Space Storage的股價預估。