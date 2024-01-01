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住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

記者顏伶如／即時報導
住宅房地產是美國經濟重要齒輪，房屋市場降溫產生漣漪效應，對其他產業造成衝擊，從室內設計到倉庫業都包括在內。美聯社
住宅房地產是美國經濟重要齒輪，房屋市場降溫產生漣漪效應，對其他產業造成衝擊，從室內設計到倉庫業都包括在內。美聯社

住宅房地產是美國經濟重要齒輪，房屋市場降溫產生漣漪效應，對其他產業造成衝擊，從室內設計到倉庫業都包括在內。紐約時報1日報導，加州阿拉米達郡(Alameda)房屋檢查員(home inspector)麥瑟森(John Matheson)便說，疫情期間由於房市蒸蒸日上而忙得不亦樂乎，但2022年開始升息後工作量逐漸減少，到了2023年生意已流失一半，狀況糟糕到認真考慮開拓副業，為萬一房市沒能反彈預做打算。

報導指出，2023年裡，住宅房地產市場受到高房價、高房貸利率擠壓，連帶使得相關產業受到牽累，例如房地產服務業、貸款業者等，就連室內設計、倉庫業者都受到波及。

全國房地產商協會(National Association of Realtors)指出，成屋銷售(sales of existing homes)在2023年11月較2022年同期下降約7%。聖路易聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)資料顯示，2023年11月獨棟住宅成屋售價中位數為39萬2100元，雖然房貸利率已降至7%以下，但如此房價仍讓許多美國民眾無力承擔。

房地產趨冷首當其衝的對象就是房地產仲介、貸款業者，但保險公司、公證公司(escrow companies)、房屋鑑價員(home appraisers)、房屋檢查員等，同樣面臨生意縮水。

納許維爾地區房屋檢查公司負責人派特森(Scott Patterson)便說，2021年生意最好，當時正值新冠疫情期間，接下來房貸利息一路走高，民眾除非迫不得已，紛紛停止買房。他說，首購族退出房意產市場尤其明顯，因為受不了高利率壓力。

搬家業者、提供空間供民眾存放物品的倉庫業者，也受到房地產趨冷的拖累而業績下滑。搬家租車公司U-Haul總裁兼執行長修恩(Edward J. Shoen)2023年8月在電話會議上對分析師說，由於消費者減少搬家，導致公司2023年第1季業績退步。

疫情期間，民眾留在家裡時間變長，消費者抓緊機會趁著低利率買房，倉庫業者市場需求增加，不少投資基金因此湧入，在全國各地興建全新倉庫設備，但現在某些業者則陷入掙扎。摩根士丹利(Morgan Stanley)則降低對倉庫業者Extra Space Storage的股價預估。

房地產 利率 疫情

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