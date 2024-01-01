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愛阿華州初選將登場 川普團隊憂大意失荊州

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愛阿華州初選將登場 川普團隊憂大意失荊州

記者顏伶如／即時報導
前總統川普於2023年10月16日在愛荷華州阿德爾舉行的黨團集會上發表講話。美聯社
前總統川普於2023年10月16日在愛荷華州阿德爾舉行的黨團集會上發表講話。美聯社

共和黨愛阿華州初選1月15日將登場，前總統川普目前雖然民調領先，但競選團隊擔心大意失荊州，川普12月19日在造勢活動上則直接對支持者喊話務必出門投票。2016年，川普在愛阿華初選以6000票輸給德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，後來川普將落敗原因歸咎於催票不力。

紐約時報1日分析，前任與現任川普顧問均坦承，川普2016年時贏得愛阿華州初選機率不大，川普親赴愛州拉票次數低於其他對手，造勢活動跳過與選民面對面互動(meet-and-greet)環節，選舉場合雖然人潮眾多，卻沒能實際轉化成票數。川普競選團隊在當地缺乏有效組織，沒能達到鎖定選民、發動宣傳、動員催票等目標。

面對這次初選，川普走訪愛州次數仍比佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)都來得低。不過，川普從2023年9月開始增加在愛州的現身次數，競選團隊則加強收集支持者聯絡資料，並從支持者當中招募義工。

愛阿華州選舉專家羅德斯(Ryan Rhodes)指出，川普在愛州發起地面部隊的選舉行動「起步略晚」，不過啟動之後很快便迎頭趕上，頗有後來居上勢態。

報導指出，川普秋季期間在愛州造勢時展現高度自信，在演說中對台下支持者說，幕僚再三勸告絕對不能以為在愛州已經勝券在握。

根據當時多項民調，川普支持度在愛州全面領先。川普9月及10月間在愛州造勢場合都曾說道，愛州初選將獲得「壓倒性的歷史勝利」。然而，川普12月回到愛州跑行程時，造勢場合發言則流露些許擔憂之意，警告支持者絕對不能輕敵。

川普12月19日在愛州滑鐵盧(Waterloo)舉辦初選之前最後一場造勢活動時，對支持者發表演說指出：「民調數字好嚇人，因為我們領先太多了。」他接著說：「關鍵在於，大家要出門去投票才行。」

川普對支持者說，不能以為民調大幅領先，就坐在家裡沒去投票，「千萬不能這樣，否則瘋狂的事情恐將出現」。

川普 民調 愛阿華州

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