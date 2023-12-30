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401(k)退休帳戶大進補 史指全年收漲24%

編譯潘勛／綜合29日電
大多數401(K)帳戶都把一些或全部資金投在入主要投市指數，如此意味著指數走強時，退休儲蓄就跟著進補。(美聯社)
大多數401(K)帳戶都把一些或全部資金投在入主要投市指數，如此意味著指數走強時，退休儲蓄就跟著進補。(美聯社)

史坦普500指數在今年封關的最後一個交易日雖然小跌，但全年收漲24.2%，全國許多401(K)退休帳戶擁有人如果投資於史指，可謂大補。

每日郵報(Daily Mail)報導，大多數401(K)帳戶都把一些或全部資金投在入主要投市指數，如此意味著指數走強時，退休儲蓄就跟著進補。

例如有些401(K)帳戶，平均存14萬元，都投入史指，那麼今年可見到3萬5000元的收益。

今年的上漲對投資人及退休金存戶一樣都是好消息，一掃2022年三大指數受挫的霉氣。

Edward Jones的資深投資策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示，股市動能一直好到年底，過去八周左右對史指可謂現象級的一波流，因此過去幾天稍微回吐，她不覺得意外。

三大指數連漲九周，史指本周漲0.4%。今年伊始，美國投資人因聯準會(Fed)把指標利率維持在高檔，所以預期通膨會走軟，而且代價是經濟放緩，可能衰退。

但是，雖說11月通膨減緩到同比去年為3.1%，經濟卻仍一路高歌猛進，消費者支出很紮實，就業市場狀態良好。

股市目前打賭，聯準會可以達成軟著陸，經濟放緩到足以遏制高通膨，但又不致大到陷入衰退。

結果便是投資人現在指望聯準會明年3月開始降息。

聯準會已暗示明年指標利率降四分之三個百分點。該利率目前來到22年最高水準，介於5.25%到5.5%。如此可望為2024年股市提供更強動能。

華爾街目前預測，各公司明年獲利成長會更強勁，比乏善可陳的2023年要來得好。今年各公司傷腦筋於生產投入與勞工成本升高，另外消費開支出現轉移。

投資 聯準會 退休金

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