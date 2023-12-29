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南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

史指年升24% 那指創3年最佳走勢

相差8280萬…勁球頭獎已達7.6億 這8州居民可拿到最多

編譯周芳苑／綜合29日電
(美聯社)
(美聯社)

多州彩票協會(Multi-State Lottery Association)數據顯示，「勁球」(Powerball)頭獎獎金假期期間穩步累積，如今在30日開獎前已達7.6億美元，有史以來第六高；加州德州等八州居民中獎可完全免繳州稅，是最大贏家。

即使同樣中頭獎，中獎者實領金額將因居住地的州稅、以及領獎方式而不同， 可能相差 8280 萬美元之多。

中獎時適用的聯邦稅卻相同。

中獎者須為獎金預繳24% 聯邦稅，提交納稅申報表時幾乎都要另繳23%所得稅，原因是領獎金後將適用2023年37% 最高稅率，單身申報者推估稅額為 57萬8125 美元，聯合申報的已婚夫婦則是69萬3755 美元。

州稅和地方稅各不同，介於3%到6%，紐約更達10.9%。

另有八州完全免繳州稅，包括加州、佛羅里達州、新罕布什爾州、南達科他州、田納西州、德州、華盛頓州、懷俄明州。

免州稅居民中頭獎可獲最高實拿獎金。usamega.com推估 ，選擇一次提領現金可拿2億4101萬2045美元，選擇30年分期領年金，總計4億7991萬1350美元。

一次領取現金的總額比分年領年金少得多，但獲獎者常選擇一次領取，可以馬上再投資。

如果住在州稅高達10.9%的紐約州，選擇年金時將比八大免稅州居民所領總額少 8283萬9990美元，選擇一次現金支付的差異為4169萬2500美元。

如果在外州買彩券中獎了，通常須同時繳納購買彩票所在州、以及居住州的州稅；居住州會要求提報外州獎金收入，但會針對已付給非居住州的稅款提供抵免或扣除。各州彩票稅法不同，最好諮詢稅務專業人士。

勁球下次開獎是美東時間30日晚上10點59分，萬一沒有人與抽出的六個球全部匹配，頭獎獎金將繼續累積。每逢周六、周一、周三抽獎。多州彩票協會稱，頭獎中獎機率為將近3億分之一。

加州 德州 勁球

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