1次治了28顆牙 她慘遭毀容怒告牙醫求償

牙醫師在牙齒手術前詳細察看病人的牙齒紀錄。(美聯社)

明尼蘇達州 婦女凱薩琳‧威爾遜(Kathleen Wilson)上周在亨內平郡(Hennepin County)地方法院控告她的牙醫醫療疏失，在一次就診中進行4次根管治療、8次人造牙冠、補20顆牙，也就是在五個多小時內處理了28顆牙，導致她毀容。

美聯社報導，威爾遜控告她的牙醫莫德連(Kevin Molldrem)於2020年7月的看診中，出現醫療過失、提供超出安全劑量的麻醉劑，導致她嚴重受傷，還偽造醫療紀錄來掩蓋事實。威爾遜的法律團隊聘請佛州 牙醫戈德斯坦(Avrum Goldstein)來提供專家意見，並審查威爾遜的醫療紀錄。

戈德斯坦11月14日的報告中，列出諸多違反診療時應注意的行為。

戈德斯坦表示，莫德連的診斷是正確的，但提供的治療方式和品質很糟，「威爾森幾乎每顆牙齒都蛀掉了，這非常罕見，而莫德連竟然嘗試在一次看診中就修復她所有的牙齒」，且沒有向她告知這些手術可能讓她暴露於感染風險或失去牙齒的可能性。

戈德斯坦說：「威爾遜需要的是緩慢、深思熟慮、謹慎看待的診斷，想要一次補好每顆牙不僅背道而馳，而且從人道角度來說，不可能有效實現…五個半小時內處理28顆牙齒是無法想像的。」

戈德斯坦說，長時間診療的一大挑戰是保持麻醉劑量，最大劑量為490毫克，但莫德連給威爾遜用了960毫克。醫療紀錄顯示，莫德連說他共注射八管牙科麻醉劑注射器(carpule)，但戈德斯坦發現其實是首次施打注射了八管，後續又注射了七針。

術後威爾遜到另一家牙醫診所評估，結果顯示有反覆蛀牙和其他損傷，2022年於明尼蘇達大學牙科學院接受了幾個月的治療，進行修復和重新進行補牙才能穩定她的口腔健康。戈德斯坦稱，如果威爾遜到最後還是得拔除所有牙齒，並植牙替換，「所有先前手術以及相關的所有費用都將付諸東流。」