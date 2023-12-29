我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

史指年升24% 那指創3年最佳走勢

新州聖誕致命槍擊？社媒瘋傳 警方闢謠：AI生成假新聞

編譯周芳苑／即時報導
社群媒體近日盛傳一則新澤西州布里奇頓市聖誕節期間發生致命槍擊案的報導，警方貼文鄭重聲明該報導是以人工智慧AI生成的假消息，呼籲民眾不要相信。(Newsbreak.com)
社群媒體近日盛傳一則新澤西州布里奇頓市聖誕節期間發生致命槍擊案的報導，警方貼文鄭重聲明該報導是以人工智慧AI生成的假消息，呼籲民眾不要相信。(Newsbreak.com)

社群媒體近日盛傳一則新澤西州布里奇頓市(Bridgeton)聖誕節期間發生致命槍擊案的報導，警方貼文鄭重聲明該報導是以人工智慧AI生成的假消息，呼籲民眾不要相信。AI假新聞的情況日益猖獗，備受關注。

這則消息源自Newsbreak.com網站 ，報導稱，聖誕節當天布里奇頓市一74歲居民被發現死在西布羅德街(West Broad Street)100號街區，並藉此深入探討美國槍枝議題。

報導貼文稱。「隨著布里奇頓社區逐漸接受聖誕節悲劇，顯然需要更全面的解決方案。」又說，「對於受影響的家庭、破碎的社區以及尋求和平的國家來說，尋求解決方案刻不容緩。」

警方27日表示，這則報導已在社群媒體上傳開來，警方特別提醒大家注意該文底部的斜體註釋，表明該文章「包含AI工具輔助的內容」。

布里奇頓警方透過官方臉書頁面稱，聖誕節期間或前後、甚至在最近記憶當中，都不曾發生過任何相似的事情。

新聞網站上的報導稱，坎伯蘭郡檢察官辦公室(Cumberland County Prosecutor's Office)正在調查這起虛構致命槍擊事件；該機構官員未出面置評。

AI技術越來越普遍，新聞業人工智慧的使用引起廣泛爭論。

華盛頓郵報最近報導稱，AI正自動創造假新聞，模仿事實文章的網路內容激增，進而傳播有關選舉、戰爭和自然災害的虛假訊息。

專門追蹤錯誤訊息的NewsGuard表示，近七個月來，發表人工智慧假新聞的網站由49個激增到600多個，增幅1000% 以上。

AI 聖誕節 人工智慧

上一則

亞馬遜會員影片明年起播廣告 去廣告版要額外付費

下一則

1次治了28顆牙 她慘遭毀容怒告牙醫求償

延伸閱讀

詐領死者社安金25年逾百萬 新州婦被控罪

詐領死者社安金25年逾百萬 新州婦被控罪
近50年來「空前創舉」賓州動物收容所的狗狗 聖誕節前全被領養

近50年來「空前創舉」賓州動物收容所的狗狗 聖誕節前全被領養
聖誕早晨持槍搶走法國鬥牛犬 紐約16歲少年遭捕

聖誕早晨持槍搶走法國鬥牛犬 紐約16歲少年遭捕
崩潰…3歲兒聖誕節半夜拆全家禮物 爸媽趕在天亮前重新包裝

崩潰…3歲兒聖誕節半夜拆全家禮物 爸媽趕在天亮前重新包裝

熱門新聞

川普聖誕全家福之中未見梅蘭妮亞身影。(截取自Kimberly Guilfoyle Instagram)

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

2023-12-27 16:05
2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2023-12-28 22:04
遭禁的中國廠製「哆啦A夢公司」磁力球組。(取自消費者產品安全委員會官網)

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

2023-12-23 20:12
德州奧斯汀的房屋求售。(美聯社)

這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌

2023-12-22 18:06
三名華裔人士涉嫌鎖定多家餐廳偷取回收食用油。（取自橙港警察局臉書貼文）

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

2023-12-22 12:02
哈佛董事會成員潘君慧捲入哈佛校長蓋伊的去留風波。(取自Facebook@Tracy Palandjian)

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

2023-12-26 18:12

超人氣

更多 >
2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多
李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯
懸缺數月後…中國新任國防部長揭曉 前海軍司令董軍升任

懸缺數月後…中國新任國防部長揭曉 前海軍司令董軍升任