新州聖誕致命槍擊？社媒瘋傳 警方闢謠：AI生成假新聞
社群媒體近日盛傳一則新澤西州布里奇頓市(Bridgeton)聖誕節期間發生致命槍擊案的報導，警方貼文鄭重聲明該報導是以人工智慧AI生成的假消息，呼籲民眾不要相信。AI假新聞的情況日益猖獗，備受關注。
這則消息源自Newsbreak.com網站 ，報導稱，聖誕節當天布里奇頓市一74歲居民被發現死在西布羅德街(West Broad Street)100號街區，並藉此深入探討美國槍枝議題。
報導貼文稱。「隨著布里奇頓社區逐漸接受聖誕節悲劇，顯然需要更全面的解決方案。」又說，「對於受影響的家庭、破碎的社區以及尋求和平的國家來說，尋求解決方案刻不容緩。」
警方27日表示，這則報導已在社群媒體上傳開來，警方特別提醒大家注意該文底部的斜體註釋，表明該文章「包含AI工具輔助的內容」。
布里奇頓警方透過官方臉書頁面稱，聖誕節期間或前後、甚至在最近記憶當中，都不曾發生過任何相似的事情。
新聞網站上的報導稱，坎伯蘭郡檢察官辦公室(Cumberland County Prosecutor's Office)正在調查這起虛構致命槍擊事件；該機構官員未出面置評。
AI技術越來越普遍，新聞業人工智慧的使用引起廣泛爭論。
華盛頓郵報最近報導稱，AI正自動創造假新聞，模仿事實文章的網路內容激增，進而傳播有關選舉、戰爭和自然災害的虛假訊息。
專門追蹤錯誤訊息的NewsGuard表示，近七個月來，發表人工智慧假新聞的網站由49個激增到600多個，增幅1000% 以上。
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