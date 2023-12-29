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治安變好了？今年謀殺案大減 全美犯罪僅竊車增加

記者顏伶如／即時報導
紐約被川普稱為「犯罪之都」，今年謀殺案及槍案都大減。(美聯社)
紐約被川普稱為「犯罪之都」，今年謀殺案及槍案都大減。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)統計數據顯示，疫情期間美國各地謀殺案數量暴增，2023年則明顯減少。底特律謀殺案出現1960年代以來最低紀錄，今年費城謀殺案數量比去年降低20%，洛杉磯槍擊受害者今年較兩年前少了大約200人。

疫情期間，2020年5月明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死，全美各地出現抗議警察暴力示威遊行。紐約時報29日報導，2020年是美國史上謀殺案數量增加幅度最大的年份，根據聯邦調查局最新統計及獨立犯罪學者、研究人員分析，即將結束的2023年可望成為美國謀殺案數量減少幅度最大的年份之一。

聯邦調查局追蹤的暴力犯罪及財產犯罪九大項目當中，2023年前三季唯一出現上升趨勢只有汽車竊案。

報導指出，商店遭遇打砸搶案例在社群網站廣為流傳，一般民眾認為大都會市中心區治安失控，與犯罪下降的統計結果形成反差。然而，某些項目的犯罪案件如今雖比疫情之前還高，但全國整體犯罪案件則數量減少，包括經常被政治人物點名舉例的幾個城市，芝加哥、紐約市謀殺案各減13%、11%，槍擊則降低25%，前總統川普今年在選舉造勢場合的演說裡，都把這兩個城市描述為「犯罪之都」。

2020年與2021年謀殺案大量增加，犯罪學者將原因歸咎於疫情衝擊與示威抗議，而今年謀殺案減少的原因則是疫情逐漸被民眾淡忘。

犯罪分析師艾希爾(Jeff Asher)指出，謀殺案增加並不是因為某個社區或街道發生事情，而是與較大的全國因素有關，謀殺案減少也與全國因素有關，其中最主要影響便是疫情已經過去。

疫情 槍擊 暴力犯罪

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