馬斯克率全球富豪大反攻 今年身價總計暴漲1.5兆美元

根據彭博億萬富豪指數，全球前500大富豪的資產淨值，今年合計大增1.5兆美元，其中以馬斯克的財富增加最多。（美聯社）

對全球的有錢人來說，2023年是個重新出發的一年。根據彭博億萬富豪指數，全球前500大富豪的資產淨值，今年合計暴漲1.5兆美元，完全收復去年縮水1.4兆美元的失土。

如今他們的財富又一次和科技股的表現密切相關。儘管面臨衰退疑慮、高通膨、高利率、地緣政治亂局，科技股今年仍屢屢上攻。在人工智慧（AI）的熱潮帶動下，科技億萬富豪今年財富大增48%，或6,580億美元。

其中以馬斯克 的財富增加最多，他今年超車法國富豪阿諾特，重新奪回全球首富的寶座。截至29日，馬斯克的身價增加954億美元，有別於去年失血1,380億美元。如今他的淨資產為2,324億美元，比第二名的阿諾特高500多億美元。

亞馬遜 創辦人貝佐斯 今年身價增加超過700億美元，至1,783億美元，緊追在阿諾特之後，而Meta執行長祖克柏的財富則躍增800多億美元，至1,296億美元，是地表第六有錢的人。

幾家歡喜也有幾家愁，印度富豪阿達尼（Gautam Adani）光是在1月27日身價就縮水210億美元，2023年全年銳減373億美元，主因做空機構興登堡研究造成阿達尼集團的股價大跌。不過，截至目前，阿達尼仍是全球第15大富豪。

報導指出，前總統川普雖輸了2020年大選，但他的財富卻不減反增。自2021年以來，他的身價就增加5億美元，使他的淨資產達到31億美元。