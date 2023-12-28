我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

盤點全球CEO的2023年荒唐事 約架籠鬥到半裸按摩通通有

2024年社安金重大改變：領取金額調高 要繳的稅也變多

記者顏伶如／即時報導
2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)
2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。(路透)

受到通膨及稅務相關法規調整，2024年社安金將有重大改變，包括每個月領取金額和要繳的稅都變多、社安稅增加等。領取最高額度社安金的退休族，每月支票將接近5000元。

全美有7000多萬民眾依賴社安金，社會安全局(Social Security Administration，SSA)今年10月已宣布，2024年社安金年生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)為3.2%。2024年多項社安金改變都有生活成本調整有關，專家指出，每月領取福利金額雖然提高，但領取人可能因此變成要繳更多稅。

誤以為社安金支票屬於免稅收入的民眾來說，對於繳稅變多恐將大呼意外。

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(Senior Citizens League)社安金及紅藍卡政策分析師強生(Mary Johnson)說，了解社安金的稅務責任非常重要。她說，退休族可能要比原本規畫的儲蓄目標還要多存20%，甚至25%以上。

今年社安金支票每月金額平均為1848元，2024年將提高到1907元。拿取最高金額的退休族，每月金額則有4873元。強生說，能夠拿到最高金額的民眾極少，職場生涯繳交工資稅時，收入必須位居最頂端的1%或2%。

許多退休族除了有社安金，還有退休帳戶收入，社安金調高等於所得稅也要多繳。單身納稅人年收入2萬5000元至3萬4000元之間，社安金最高50%可能要繳稅，收入超過3萬4000元則社安金85%要繳稅；夫妻合併報稅年收入3萬2000元至4萬4000元之間，社安金最多50%要繳稅，超過4萬4000元則社安金85%要繳稅。

根據統計，1984年時，領取社安金民眾當中不到10%的社安金福利需要繳稅，但如今繳稅比例已增加到40%。

勞工繳交社安稅的最高應納稅收入上限，門檻將從2023年的16萬200元在2024年提高到16萬8600元。勞工應納稅收入7.65%要繳紅藍卡以及社安稅，也就是聯邦工資稅，其中6.2%提供給社安金，雇主則承擔另外6.2%。納稅收入上限調整，代表著高收入者在2024年要繳更多社安稅。

社安金 退休 支票

上一則

社安局來討債？喬州女遭追討逾萬元社安金「超額付款」

延伸閱讀

社安局來討債？喬州女遭追討逾萬元社安金「超額付款」

社安局來討債？喬州女遭追討逾萬元社安金「超額付款」
強生致函拜登 立即處理邊境危機

強生致函拜登 立即處理邊境危機
小鎮No.1

小鎮No.1
強生致信拜登 籲立即處理「邊境危機」阻止創新高非法移民潮

強生致信拜登 籲立即處理「邊境危機」阻止創新高非法移民潮

熱門新聞

一般美國民眾每月領取的社安金支票，金額則較收入排行榜1%高收入者領取金額遜色許多。路透

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

2023-12-21 12:03
川普聖誕全家福之中未見梅蘭妮亞身影。(截取自Kimberly Guilfoyle Instagram)

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

2023-12-27 16:05
遭禁的中國廠製「哆啦A夢公司」磁力球組。(取自消費者產品安全委員會官網)

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

2023-12-23 20:12
德州奧斯汀的房屋求售。(美聯社)

這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌

2023-12-22 18:06
三名華裔人士涉嫌鎖定多家餐廳偷取回收食用油。（取自橙港警察局臉書貼文）

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

2023-12-22 12:02
哈佛董事會成員潘君慧捲入哈佛校長蓋伊的去留風波。(取自Facebook@Tracy Palandjian)

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

2023-12-26 18:12

超人氣

更多 >
IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
假冒好市多客服詐騙案例增 華女分享險受害經歷

假冒好市多客服詐騙案例增 華女分享險受害經歷