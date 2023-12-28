已三度延後 美軍神祕X-37B太空飛機將升空 執行第7次任務

美軍神祕無人太空飛機X-37B將於美東時間28日晚間重返太空，執行第七次任務。（路透）

美軍神秘無人太空飛機X-37B將於美東時間28日晚間重返太空，執行第七次任務，是首度由太空探索科技公司SpaceX 的「獵鷹」重型火箭搭載。

路透報導，SpaceX獵鷹重型火箭定於美東時間28日晚間8時7分，從位於佛羅里達州的NASA 肯甘迺迪太空中心發射升空，火箭將搭載軍用X-37B無人太空飛機，將這架飛機送到前所未有的高度。

先前由於天氣條件不佳和未具體說明的技術問題，本月稍早已三度延期。28日的最新天氣預報顯示，有利發射條件的可能性為80%。

自2010年以來，X-37B已執行6次飛行任務，最近一次飛行持續時間長達兩年多，直到2022年11月返回地球。

美國國防部幾未曾透露過X-37B任務細節，只知是美軍「國家安全太空發射計畫」（National SecuritySpace Launch，NSSL）的一環。

X-37B類似於美國太空總署（NASA）的微型太空梭，可重複使用且完全自主。這是X-37B執行的第七次任務。

此次發射將在SpaceX網站上進行直播。目前尚不清楚X-37B會升空到哪個太空地點。

五角大廈尚未透露此次太空飛機的飛行高度，但美國空軍快速反應能力辦公室（Air Force Rapid Capabilities Office）上月發聲明指出，第七次任務將涉及「新軌道制度的測試，試驗未來的太空領域感知技術」。

X-37B的研究任務包括幫助完成NASA的一項實驗，研究植物種子長期暴露在太空飛行的惡劣輻射環境中會有何影響，實驗目的是尋找在未來的月球和火星長期任務中，如何維持太空人 生存。

中國的神龍號太空飛機14日由長征二號F火箭送入太空，該發射系統的威力不如SpaceX的獵鷹重型火箭，僅限於將有效載荷運送到近地軌道。