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紐時：隻身闖關無證兒童由陌生人照料 從事危險工作

記者顏伶如／即時報導
從2021年以來，大量未成年兒童隻身闖關美墨邊境，雖有三分之一孩童在美國得以與家長團圓，其他孩童被送給親戚甚至陌生人照料，許多無證兒童從事危險的全職工作，賺錢接濟故鄉親人。(美聯社)
從2021年以來，大量未成年兒童隻身闖關美墨邊境，雖有三分之一孩童在美國得以與家長團圓，其他孩童被送給親戚甚至陌生人照料，許多無證兒童從事危險的全職工作，賺錢接濟故鄉親人。(美聯社)

紐約時報28日報導，從2021年以來，大量未成年兒童隻身闖關美墨邊境，國土安全部統計顯示，將近40萬無證孩童已進入美國，遠走他鄉原因多為家鄉極度窮苦；無證孩童安置由國土安全部負責，雖有三分之一孩童在美國得以與家長團圓，其他孩童被送給親戚甚至陌生人照料，許多無證兒童從事危險的全職工作，賺錢接濟故鄉親人。

報導指出，國土安全部數據分析顯示，沒有家長陪伴的無證孩童大多來自疫情之後經濟嚴重受挫的中美洲國家，尤其是瓜地馬拉。以瓜地馬拉高原地區為例，經濟衰退之際工作機會驟減，糧食價格卻大幅飆高。

國土安全部統計顯示，2022年裡，隻身闖關的瓜地馬拉無證孩童超過6萬人，遠遠超過來自其他國家的無證孩童人數。宏都拉斯無證孩童則有接近4萬人，薩爾瓦多無證孩童近2萬人。從2018年以來，瓜地馬拉無證孩童人數始終在所有國籍之間位居第一。

沒有家長陪伴的無證兒童進入美國之後，美國移民主管機關在10年前的處理方式為，把孩子交給父母帶回。然而，從2017年開始，處理措施出現變化：絕大多數無證孩童被送交並不是孩童父母的擔保人(non-parent sponsors)照料，這些孩童通常必須開始設法打工，賺錢接濟仍在家鄉的親人。

社工人員、老師及律師指出，這些無證孩童最後經常變成擁有全職工作，從事違反勞工法規的危險行業。

報導指出，從國土安全部數據可以看出，某些小型鄉鎮與都會社區，出現高比例無證孩童人口，這些無證孩童日常生活都不是由家長照顧，某些無證孩童在工作當中嚴重受傷，例如在維吉尼亞州普度農場(Perdue Farms)受傷變成殘障的14歲瓜地馬拉少年庫克斯(Marcos Cux)。在「喜瑞爾」(Cheerios)包裝工廠大夜班全職工作的約克(Carolina Yoc)，九年級學業幾乎無法兼顧。

庫克斯與約克居住的郵遞區號裡，超過九成無證孩童是交給並非孩童父母的擔保人照料。2015年1月至2023年5月的統計資料顯示，德州西北部、佛羅里達州南部、堪薩斯州西南部等地，某些社區有高比例無證孩童正由並父母擔保人照料。

國土安全部 庫克 維吉尼亞州

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