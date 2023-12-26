羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

哈佛董事會成員潘君慧捲入哈佛校長蓋伊的去留風波。(取自Facebook@Tracy Palandjian)

由於涉及反猶及論文剽竊爭議，要求哈佛大學 校長蓋伊(Claudine Gay)下台的話題持續延燒，紐約時報 24日報導有哈佛大學董事會成員建議蓋伊下台，但該報導今日遭到相關人士否認，使情況成了「羅生門」。

紐約時報披露，哈佛董事會成員潘君慧(Tracy Palandjian)與芬尼根(Paul Finnegan)日前與四名哈佛教師在哈佛廣場的義大利 餐廳Bar Enza見面；紐約時報並說，針對哈佛大學近期出現的危機，潘君慧與芬尼根對出席教師「默默地表達了歉意」。

紐約時報還聲稱，潘君慧對席間人士表示，光是更換校長尚不足以讓哈佛重回正軌，她說，哈佛大學已到了需要「世代變革」的時刻。

然而，哈佛校報「深紅報」(The Harvard Crimson)26日反駁了紐約時報的報導，指四名教師表示在這場聚會上，並沒有討論蓋伊的去留問題；聚會主題是討論校園的「自我審查」文化，而且他們也不記得潘君慧曾建議蓋伊下台。

這四名與會者是哈佛大學學術自由委員會成員，包括哈佛法學院教授Jeannie Suk Gersen、心理學教授Steven A. Pinker、講師Flynn J. Cratty和前哈佛醫學院院長Jeffrey S. Flier。

哈佛董事會目前有12名成員，他們在12月12日宣布支持蓋伊，然而紐約時報報導，董事會成員之間存在緊張跡象，也有哈佛教職員工呼籲董事會成員下台負責。

目前位於輿論風口浪尖的潘君慧，據哈佛新聞網站The Harvard Gazette過去的報導，她在香港出生長大，能說流利的中文與粵語，14歲時來到美國；她是哈佛校友，於2022年由哈佛大學理事會遴選進入該機構。

在紐約時報的報導引發風波之後，據深紅報報導，潘君慧與芬尼根拒絕透過哈佛大學發言人斯溫(Jonathan L. Swain)發表評論。

紐約時報發言人丹尼爾‧羅德哈(Danielle Rhoades Ha)則聲明，紐約時報對該篇報導的正確性充滿信心。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點