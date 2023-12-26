我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁

今年最後一周 史指升近新高

羅生門…哈佛董事會成員要校長下台？紐時報導遭駁斥

世界新聞網王若馨／即時報導
哈佛董事會成員潘君慧捲入哈佛校長蓋伊的去留風波。(取自Facebook@Tracy Palandjian)
哈佛董事會成員潘君慧捲入哈佛校長蓋伊的去留風波。(取自Facebook@Tracy Palandjian)

由於涉及反猶及論文剽竊爭議，要求哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)下台的話題持續延燒，紐約時報24日報導有哈佛大學董事會成員建議蓋伊下台，但該報導今日遭到相關人士否認，使情況成了「羅生門」。

紐約時報披露，哈佛董事會成員潘君慧(Tracy Palandjian)與芬尼根(Paul Finnegan)日前與四名哈佛教師在哈佛廣場的義大利餐廳Bar Enza見面；紐約時報並說，針對哈佛大學近期出現的危機，潘君慧與芬尼根對出席教師「默默地表達了歉意」。

紐約時報還聲稱，潘君慧對席間人士表示，光是更換校長尚不足以讓哈佛重回正軌，她說，哈佛大學已到了需要「世代變革」的時刻。

然而，哈佛校報「深紅報」(The Harvard Crimson)26日反駁了紐約時報的報導，指四名教師表示在這場聚會上，並沒有討論蓋伊的去留問題；聚會主題是討論校園的「自我審查」文化，而且他們也不記得潘君慧曾建議蓋伊下台。

這四名與會者是哈佛大學學術自由委員會成員，包括哈佛法學院教授Jeannie Suk Gersen、心理學教授Steven A. Pinker、講師Flynn J. Cratty和前哈佛醫學院院長Jeffrey S. Flier。

哈佛董事會目前有12名成員，他們在12月12日宣布支持蓋伊，然而紐約時報報導，董事會成員之間存在緊張跡象，也有哈佛教職員工呼籲董事會成員下台負責。

目前位於輿論風口浪尖的潘君慧，據哈佛新聞網站The Harvard Gazette過去的報導，她在香港出生長大，能說流利的中文與粵語，14歲時來到美國；她是哈佛校友，於2022年由哈佛大學理事會遴選進入該機構。

在紐約時報的報導引發風波之後，據深紅報報導，潘君慧與芬尼根拒絕透過哈佛大學發言人斯溫(Jonathan L. Swain)發表評論。

紐約時報發言人丹尼爾‧羅德哈(Danielle Rhoades Ha)則聲明，紐約時報對該篇報導的正確性充滿信心。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

紐約時報 哈佛大學 義大利

上一則

小甘迺迪亞利桑納州颳旋風 吸引不信任體制選民

延伸閱讀

紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅

紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅
經典聖誕電影「小鬼當家」一家多有錢 紐時：美國前1%富豪

經典聖誕電影「小鬼當家」一家多有錢 紐時：美國前1%富豪
英國2名青少年殺害跨性別少女 恐面臨終身監禁

英國2名青少年殺害跨性別少女 恐面臨終身監禁
「從未如此孤獨」 哈佛猶太裔漸感與校園疏遠

「從未如此孤獨」 哈佛猶太裔漸感與校園疏遠

熱門新聞

一般美國民眾每月領取的社安金支票，金額則較收入排行榜1%高收入者領取金額遜色許多。路透

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

2023-12-21 12:03
亞利桑納州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡。(影片截圖)

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

2023-12-19 22:16
iPhone用戶應隨時注意周遭環境的可疑人物，切莫透露手機密碼。(歐新社)

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

2023-12-20 12:23
遭禁的中國廠製「哆啦A夢公司」磁力球組。(取自消費者產品安全委員會官網)

已7人誤食亡 中國「哆啦A夢」公司磁力球組玩具被警告別買

2023-12-23 20:12
德州奧斯汀的房屋求售。(美聯社)

這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌

2023-12-22 18:06
險峻的中美洲叢林「達連隘口」位於哥倫比亞與巴拿馬之間，成為從美墨邊境非法入境美國的陸路必經之地。(美聯社)

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

2023-12-20 11:26

超人氣

更多 >
威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆
星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」
12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」

12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
年僅36歲 中國知名媒體人驚傳病逝 最後PO文「我發燒了…」

年僅36歲 中國知名媒體人驚傳病逝 最後PO文「我發燒了…」