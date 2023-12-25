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薪酸…近4成美國工薪族聖誕假日也上班

編譯吳孟真／綜合外電
美國今年有逾四成員工在聖誕假期間仍得上班。 歐新社
美國今年有逾四成員工在聖誕假期間仍得上班。 歐新社

聖誕節這天，歐美金融市場幾乎全面休市。許多人或許也以為，這些國家的人也都不用上班，但日曆模板公司Calendar Labs訪調美國1,014名全職員工發現，近四分之一的人在24日平安夜仍要工作，逾一成在25日聖誕日當天也要上班。

零售業員工而言，假日上班是家常便飯，但上述調查顯示，今年有44%非零售業員工，預計在假日時段上班。

研究發現，員工假日工作的首要原因是物價昂貴，受訪者中有32%如此答覆。職場研究者蕭貝爾（Dan Schawbel）表示，通膨使美國人財務緊繃，不僅要面對一般的經濟通膨，還要承受公司為了賺取更多利潤而抬高商品價格，「對一般人而言是財富和精神上的雙重打擊」。

假日上班的另一個主要原因，則是各行各業皆面臨人力短缺的情形。有28%的受訪者表示假日無人可代班。勞工統計局資料顯示，美國過去兩年失業率徘徊在4%以下。人力網站ZipRecruiter首席經濟學家波拉克（Julia Pollak）表示「勞動市場緊俏是美國人假日上班的另一個重要原因」，而特定產業如醫療院所，對此感受更深。

假日上班的情形，也有可能是「文化」的問題。波拉克提到，假日上班與否，關乎個人在「休閒」與「收入」間的選擇，有些人重視工作以外的休閒時間，夏季和冬季都會放長假，有些人則更重視財富和物質上的安全感。

研究也發現，假日上班也會對員工造成傷害，例如過勞。蕭貝爾說，目前的經濟情況，員工依然有必須長時間工作以換取獎金或其他休息時間的壓力。但如今雇主逐漸發覺，留住員工比招募還難，波拉克認為，建立一個重視休假的公司文化，才能讓員工願意留下。

聖誕節這天是國定假日，但仍有不少人得上班。 路透
聖誕節這天是國定假日，但仍有不少人得上班。 路透

零售業 聖誕節 勞工

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