薪酸…近4成美國工薪族聖誕假日也上班

美國今年有逾四成員工在聖誕假期間仍得上班。 歐新社

在聖誕節 這天，歐美金融市場幾乎全面休市。許多人或許也以為，這些國家的人也都不用上班，但日曆模板公司Calendar Labs訪調美國1,014名全職員工發現，近四分之一的人在24日平安夜仍要工作，逾一成在25日聖誕日當天也要上班。

對零售業 員工而言，假日上班是家常便飯，但上述調查顯示，今年有44%非零售業員工，預計在假日時段上班。

研究發現，員工假日工作的首要原因是物價昂貴，受訪者中有32%如此答覆。職場研究者蕭貝爾（Dan Schawbel）表示，通膨使美國人財務緊繃，不僅要面對一般的經濟通膨，還要承受公司為了賺取更多利潤而抬高商品價格，「對一般人而言是財富和精神上的雙重打擊」。

假日上班的另一個主要原因，則是各行各業皆面臨人力短缺的情形。有28%的受訪者表示假日無人可代班。勞工 統計局資料顯示，美國過去兩年失業率徘徊在4%以下。人力網站ZipRecruiter首席經濟學家波拉克（Julia Pollak）表示「勞動市場緊俏是美國人假日上班的另一個重要原因」，而特定產業如醫療院所，對此感受更深。

假日上班的情形，也有可能是「文化」的問題。波拉克提到，假日上班與否，關乎個人在「休閒」與「收入」間的選擇，有些人重視工作以外的休閒時間，夏季和冬季都會放長假，有些人則更重視財富和物質上的安全感。