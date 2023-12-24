追蹤聖誕老人不馬虎 美軍司令部為一天準備全年

進駐皮特森太空軍基地準備接電話的志工群。(美聯社)

68年來，北美航太 防衛司令部（NORAD）每年平安夜都會追蹤聖誕老人全球送禮之旅。計畫負責人表示，雖然追蹤器每年啟用時間不到24小時，「我和團隊一整年都在想這件事」。

根據NORAD與美國北方司令部（U.S. Northern Command）公共關係主任馬賽亞斯（Elizabeth Mathias），這項年度傳統始於1955年，當時一名想跟聖誕老人講話的孩子撥錯電話，不小心打進NORAD前身機構。

值勤指揮官要部屬看雷達尋找聖誕老人在哪，形成聖誕老人追蹤計畫最初的樣貌。時至今日，參與這項龐大行動的志工已超過1000人。

影片來源：YouTube FOX 2 St. Louis

馬賽亞斯告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），每當她告訴陌生人自己的崗位在NORAD，陌生人總會問起「NORAD追蹤聖誕老人」（NORAD Tracks Santa）計畫，「它把對軍隊可能一無所知的人們串聯起來，這真的很棒」。

馬賽亞斯去年才開始負責聖誕老人追蹤計畫，她說：「我其實還記得小時候打進NORAD問聖誕老人在哪裡。我回來這裡工作，發現主要職責包括這一項後，我老公竟然對我說『你要確定不會毀了聖誕老人』。」

雖然聖誕老人追蹤器一年上線不到24小時，但事前好幾個月就開始準備了。

馬賽亞斯的團隊新一年度會先檢討去年12月狀況，並感謝承擔計畫相關費用的70多個捐助企業。團隊會在春天聯繫以往參與者，請求繼續支援；初秋時分開始與科羅拉多泉（Colorado Springs）皮特森太空 軍基地（Peterson Space Force Base）成員協調準備基地內必要通訊設備，好將它改造成NORAD追蹤聖誕老人作業中心。

進入11月，他們會開始著手志工進駐接電話的排班事宜，12月中再確認電話連線暢通。011-1-877-HI-NORAD專線（011-1-877-446-6723）會在美東時間12月24日上午6時啟用。NORAD聲稱，在雷達、衛星和戰機協助下，他們得以密切注意聖誕老人在全球的行蹤。

馬賽亞斯表示，「大約1100至1200名」志工會在場或遠端接聽全球人們打進熱線的電話。根據馬賽亞斯，2022年現場一共接聽7萬3000通電話，總計電話數量達26萬通。

除了熱線之外，NORAD也會在網站、行動應用程式（app）、社群媒體 頁面等不同平台，分享聖誕老人的送禮進度。一切得到美東時間12月25日上午2時才會結束。

NORAD追蹤聖誕老人計畫兩年後將迎來70週年，馬賽亞斯告訴哥倫比亞廣播公司新聞網，NORAD討論過發展虛擬實境（VR）體驗的可能性，讓民眾跟著聖誕老人一同飛翔，但事情「還沒準備好」。