2020年「跪壓」非裔致死 華州塔科馬3警被判定無罪

2020年華盛頓州塔科馬非裔埃利斯遭「跪壓」致死案，21日三名警察被陪審團判定無罪。(美聯社)

2020年華盛頓州塔科馬(Tacoma)非裔 埃利斯(Manuel Ellis)遭「跪壓」致死案，21日三名警察被陪審團判定無罪。

美聯社報導稱，涉事警察為38歲的伯班克克(Christopher Burbank)、40歲的柯林斯(Matthew Collins)和34歲的瑞金(Timothy Rankine)。伯班克和柯林斯被控二級謀殺罪和過失殺人罪，瑞金被控過失殺人罪。3人均不認罪。

2020年3月3日晚，時年33歲的非裔男子埃利斯到塔科馬一家便利店購買食物，並在回家途中經過一輛停在路口的巡邏車。車內的柯林斯和伯班克稱，他們看到埃利斯試圖打開一輛路過的汽車車門。當兩人試圖詢問時，埃利斯表現出攻擊性。柯林斯說，埃利斯將他從地上舉起並拋向空中，展現出超乎常人的力量。

但3名作證的目擊者表示，沒有看到埃利斯做出攻擊或任何會激怒警察的事。埃利斯和這兩名涉事白人警察進行了簡短交談，隨後，伯班克用車門將埃利斯撞倒。報導稱，附近監控視頻顯示，埃利斯舉起雙手，做出投降姿勢。伯班克用電擊槍對準埃利斯胸部射擊，柯林斯則用手臂勒住其脖子。

美國有線電視新聞網報導稱，法庭文件顯示，伯班克和柯林斯多次毆打埃利斯。《紐約時報 》報導稱，檢方表示，瑞金是支援警察之一，他幾乎是以「坐姿」壓在埃利斯身上，而後者重復說「我無法呼吸」。隨後，埃利斯被宣佈當場死亡。

《西雅圖時報》報導稱，皮爾斯縣法醫判定埃利斯的死因是身體束縛導致的缺氧。警察的律師在庭審中辯稱，埃利斯體內甲基苯丙胺含量高以及心臟病 才是其死因。警察積極制服埃利斯是合理的，因為他用警察口中超乎常人的力量與警察搏鬥。