疫情初期爭搶防護物資 3年後低價拍賣、捐贈…丟不完

(本報檔案照)

美聯社報導，當新冠疫情 在美國爆發時，俄亥俄州 等多個州爭搶有限的口罩 與其他防護裝備，三年後的現在，隨著疫情趨緩，俄州與各州正試圖處理過剩的防護裝備，丟棄大量的物資。

由於有效期限已過，且很少人要求使用儲備物，俄州以僅2451元的價格拍賣39萬3000件防護袍，最後又丟棄另外720萬件，以及過期的口罩、手套等其他裝備，這些過期的物資花費約2900萬元的聯邦資金。

全國各地都在做類似的計算整理，隨著明年聯邦新冠疫情資金分配的截止日臨近，各州必須決定在維護倉儲與供應儲備方面應投入多少。

美聯社的一項調查發現，由於裝備過期、過剩，且缺乏願意接收的人，包括阿拉斯加、佛蒙特在內的至少15個州已經丟棄部分個人防護設備(PPE)。

超過1800萬個口罩、2200萬件防護袍、50萬個手套等物資都進了垃圾場，這一數據還不包括未提供美聯社確切數據或未回應的州；羅德島州銷毀與回收829公噸的個人防護裝備，馬里蘭州清除逾9300萬元的物資。

美國公共衛生協會(American Public Health Association)執行主任本傑明(Georges C. Benjamin)表示：「真是浪費，這就是不做準備的後果，當公衛系統時好時壞，缺乏規劃就會導致在情況緊急時的恐慌性過度採買，這表明我們確實必須改善管理我們的儲備。」

各州強調，他們分發的裝備遠多於被丟棄的裝備，並盡力捐贈剩餘物資，華盛頓州去年寄送數十萬件物資至馬紹爾群島；賓州在整個疫情期間向1萬個城市、醫療機構等提供個人防護裝備，但這兩個州最終仍不得不丟棄大量過期物品。