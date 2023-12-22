這城市房價炒過頭？大都會房市去年都在漲 只有它下跌

德州奧斯汀的房屋求售。(美聯社)

線上房地產經紀商Redfin調查顯示，截至11月為止的近一年當中，全美50大房市房價 都上漲，疫情 期間因跨州移民大量湧入而房價漲過頭的德州奧斯汀卻逆勢下跌，是唯一例外，租金 也大跌。

近一年來奧斯汀都會區房價下跌6.2%，房價中間值為42萬4990元，連續5個月下跌。Redfin另一調查顯示，截至2023年11月的一年中，奧斯汀租金中間值下跌5.4%，在全美50大城市中跌幅第二大。

疫情期間房貸低利率掀購屋熱潮，許多房市房價由被低估快速翻轉為定價過高。奧斯汀最具代表性，房價一路飆漲、高於全美房價中間值；正因房價被快速炒高，人們不再願意到奧斯汀買房，導致近一年房價下跌。

根據Redfin，2019年1月奧斯汀房價中間值為29.5萬美元，略低於當時全美中間值29.88萬元。

奧斯汀之前的房價比其他城市便宜、人們負擔得起，因此在疫情期間成了遷移入住的熱門選擇，當時房貸利率低、遠距工作蔚為風潮，大批外地購屋者到當地落腳。

Redfin表示，2021年初奧斯汀成了全美跨州移民首選。

大量跨州移民迅速推高奧斯汀房價，房價中間值2022年4月飆至尖峰55.5萬元，較2019年大漲88%；之後開始降溫，目前中間值跌至42萬4990元，仍遠高於全美的40萬8732元，奧斯汀房價不再像以前那樣負擔得起。

租金走勢亦步亦趨。根據Redfin，奧斯汀租金疫情期間大漲，最近走跌，主要是因為市場上出現新建出租房、遷入城市的人卻減少。

Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)說，奧斯汀房地產市場大變動，如今因房貸利率偏高、買家望而卻步，賣房需要的時間大約是2021年兩倍，對賣家來說不是好事，但事實上，整個市場正回歸合理正常。