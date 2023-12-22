伴侶虐待？前巴爾的摩市長家中視訊受訪 不斷受襲

前巴爾的摩市長視訊受訪，過程中不斷被鏡頭外男子攻擊。(截取自TikTok)

現年69歲的謝拉迪克森(Sheila Dixon)曾於2007年至2010年擔任馬里蘭州 巴爾的摩市長，目前正積極投身當地市長選舉希望重返市議會，但她在家中受訪的一幕卻引起爭議，直播畫面中她似乎不停受到視訊鏡頭外的一名男子攻擊，訪問她的福斯新聞記者甚至不得不中斷採訪。

周三早晨，迪克森自家中連線福斯45電視台，談及當晚即將進行的一次關於公共安全的里民大會(town hall)，迪克森表示自己由於感冒所以聲音沙啞。在回答主持人問題大概一分鐘過後，視訊範圍之外有人開始朝她扔東西。迪克森強裝鎮定繼續回答問題，但畫面外又扔來一樣東西，把她的視訊設備都打歪了，畫面上出現被扔到她大腿上的一堆雜亂衣服。

迪克森不理會繼續回答問題，此時訪問收錄進一名男子的聲音，似乎是在怒罵迪克森，但是聽不清楚他在說什麼。

主持人遇此情況，詢問「情況有點混亂，你聽得到我的問題嗎？」

迪克森說「是」，並且繼續回答問題，但是畫面外的男子繼續向她扔東西。

主持人無奈之下中斷訪問，「我們看到你有點難繼續受訪，只好讓你養養嗓子，我們今晚再見。」

這一段訪問影片並沒有被上傳至福斯45新聞網站，但是很快就被TikTok 網友記錄下來並且開始流傳，其中一名拍下了直播片段的網友寫到，「謝拉迪克森直播受訪，但她丈夫/男友在跟她吵架還往她頭上扔東西？」

根據巴爾的摩本地新聞媒體The Baltimore Banner，迪克森離過兩次婚。警方表示，在過去一年內沒有從迪克森的地址接到過任何報警電話。