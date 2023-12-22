聖誕禮物還未買齊？這些連鎖店 平安夜會開
聖誕節又快到，還未買齊聖誕禮物，或者還需要購入食材做平安夜大餐的民眾，需要留心全美各大連鎖店的平安夜營業時間。美聯社為您總結如下。
沃爾瑪(Walmart)：平安夜晚6時關門。
目標百貨(Target)：多數門店平安夜於早7時至晚8時營業。具體門店營業時間在此查詢。
好市多(Costco)：多數賣場平安夜於早8時30分至下午5時營業。具體門店營業時間在此查詢。
CVS：多數藥房平安夜正常時間營業，但是部分24小時營業門店可能會提早關門。CVS鼓勵有需要的顧客提前致電詢問或者在此查詢。
Walgreen：多數藥房平安夜正常時間營業，但是部分藥房可能提前關門。具體門店時間在此查詢。
星巴克(Starbucks)：多數星巴克門店平安夜正常營業，但是部分門店會「根據顧客需要調整營業時間」，具體營業時間在此查詢。
克羅格(Kroger)：多數門店平安夜關門。
艾伯森(Albertons)：多數門店平安夜開門，但是時間可能縮短。店內藥房可能關門或者時間縮短。
全美其他連鎖店鋪平安夜營業時間如下：
1. ALDI：營業但時間縮短。
2. Harris Teeter：營業至晚7時。
3. Home Depot：早6時至下午5時營業。
4. IKEA：早10時至下午5時營業。
5. Jewel-Osco：門店和藥房均營業但時間縮短。
6. Lowe’s：營業至晚6時。
7. Macy’s：早8時至晚7時營業，但地點不同營業時間可能不同。
8. Meijer：早6時至晚7時營業。
9. Publix：營業至晚7時，但地點不同營業時間可能不同。
10. Rite Aid：部分門店早9時至晚7時營業，但其餘包括24小時營業在內的門店於晚9時關門。
11. Safeway：營業但是時間縮短，藥房可能關門或者時間縮短。
12. Sam’s Club：營業至晚6時。
13. Sheetz：24小時營業。
14. Sprouts Farmer’s Market：早7時至晚7時營業。
15. Trader Joe’s：營業至下午5時。
16. Whole Foods：營業但部分店鋪時間縮短。
17. 7-Eleven：大部門店鋪24小時營業，但部分門店營業時間縮短。
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