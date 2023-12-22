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佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

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佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

記者顏伶如／即時報導
三名華裔人士涉嫌鎖定多家餐廳偷取回收食用油。（取自橙港警察局臉書貼文）
三名華裔人士涉嫌鎖定多家餐廳偷取回收食用油。（取自橙港警察局臉書貼文）

食用油(cooking oil)使用之後經過回收、提煉，可以當成柴油轉賣。三名華裔人士涉嫌鎖定多家餐廳偷取回收食用油，在佛羅里達州被警方逮捕之後，以重大竊盜罪(grand theft)罪名移送法辦。國土安全部指出，餐廳經常把使用過後的食用油賣給生物柴油(biodiesel)廠商；2019年當中，有三州發生多家餐廳回收食用油遭竊案件，犯罪集團竊得回收食用油累計價值大約390萬元。

佛州橙港(Port Orange)警察局指出，警方與專門為私人企業提供維安服務的保全公司Dar-Pro合作，16日抓到偷取餐廳回收油的三名男性嫌犯。警方指出，三名嫌犯鎖定多家餐廳為目標，選擇深夜時分下手。

警方指出，三名嫌犯使用的大型箱式卡車(box truck)帶有唧筒裝置，透過管線把餐廳回收食用油吸走，取得數百加侖回收食用油，16日當天被查獲的回收食用油有330加侖。

警方指出，三人可能屬於大型犯罪集團，橙港附近頻傳餐廳回收食用油遭竊案件，損失金額數以千計。

根據警方公布的逮捕紀錄，落網嫌犯為住在聖約翰(St. Johns)的49歲男子林瑞(Rui Lin，音譯)、住在聖奧斯定(St. Augustine)的35歲男子陳運秋(Yunqiu Chen，音譯)以及來自紐約法拉盛(Flushing)的42歲男子劉增禹( Zengyu Liu，音譯)。

警方指出，林瑞2022年便曾因類似犯罪在佛州佛雷葛勒郡(Flagler County)被捕。

福斯新聞網(Fox News)報導，回收油竊案近幾年變得越來越常見。

連鎖速食店「福來雞」(Chick-fil-A)位於喬治亞州的一家分店今年10月指出，幾乎每個月資源回收筒的油料都被偷走累計至少700加侖，根據估計價值約2000元。

佛州 法拉盛 喬治亞州

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