馬斯克稱X將成為「巨型大腦」開嗆美股這趨勢太超過

馬斯克一直對美國股市和監管機構美國證管會（SEC）很有意見。（路透）

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 與「女股神」伍德（Cathie Wood）周四在社群平台X的Spaces直播裡，就多個議題廣泛對談。馬斯克抨擊美國金融市場，抱怨上市公司背負巨大監管負擔，股東的壓力又常限制效率發揮，且不讓冒險。他也指責被動式的投資 機制，根本就是加劇市場波動的幫凶。

馬斯克說：「壓力很多。例如，一家上市公司不能有一季財報不好，壓力就超級大。這真的會造成營運上比較沒效率，只為了在季末時不讓人失望。」「公司長期願景與投資人的時間跨度配合不上。」

馬斯克曾經與監管機關美國證券交易委員會（SEC）槓上，他2018年時還罵SEC是「Shortseller Enrichment Commission」（賣空者滋長委員會），這年後來馬斯克同意支付2000萬美元罰款，解決SEC不滿他在當時的推特上放話要將特斯拉下市，而且以後在推有關公司的文之前，要先經內部審查通過。

一年多前馬斯克買下推特，現在改名X。本月稍早，他請求美國最高法院考慮裁定這個需先審核的要求無效，主張這侵害他的言論自由。

馬斯克告訴伍德，他希望將X轉變成「巨型大腦」；拿到可以從事匯錢業務的執照之後，也會成為一個金融平台。

馬斯拉拿沒有上市的太空事業SpaceX比特斯拉，他表示，SpaceX能容許他多冒一些合適的風險。讓特斯拉上市的好處之一，是方便取得資金。馬斯克對伍德說，他仍然不建議公司上市，「除非真的必要」。推特被他買下並且下市，讓他可以對公司進行大改造。

伍德和馬斯克討論到被動式投資如何懲罰不是主要指數成分股的股票，以及躋身主要指數成分股的公司，如何不公平地得到獎賞。學界一直批評愈來愈多的被動投資，扭曲股票價格，造成市場劇烈波動。

馬斯克稱讚Vanguard創辦人柏格（Jack Bogle）在主流金融市場帶起被動式投資法，但他認為這種資金管理趨勢已經「太過分」。馬斯克說：「市場上現在被動投資的占比真的太高了。應該最後還是要有人真的做出主動決定。」目前市場的問題是，少數幾個活躍的主動投資人挑選股票後，被動投資人就隨之起舞。

根據彭博行業研究的資料，伍德的方舟創新ETF（代碼ARKK）是主動型的投資基金，其投資組合目前與標普500成分股幾乎沒有重疊。伍德一直是馬斯克粉絲，早在特斯拉被納入標普500之前就投資，目前特斯拉是方舟創新ETF投資組合中第二大投資。