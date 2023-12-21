華納擬與派拉蒙合併 2大媒體巨頭聯手

金融時報報導，華納和派拉蒙的執行長兩人本周已會面商討可能的交易。（路透）

華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）據悉正和派拉蒙全球（Parmouont）就合併事宜交換意見。

這兩家媒體巨頭若合併，雙方旗下知名的好萊塢影業資產將整合在一起，包括電影和電視製作公司，以及HBO、CBS等付費電視和無線電視台，期望獲得更大規模和營運效率。

金融時報（Financial Times）報導，華納和派拉蒙的執行長兩人本周已會面商討可能的交易。

報導引述知情人士說，洽談只是初步的，不一定會達成協議。

其中雙方有意將串流服務結合，創造巨大綜效，繼續與Netflix 、迪士尼 旗下的Disney+和Hulu等對手競爭。

但這兩家大型媒體公司的合併，勢必會面臨聯邦監管機構的嚴密審查。

華納一方面擁有以華納為名的製片廠，以及CNN、TNT、HBO和HGTV等有線電視網，還有提供了Warner大部分內容產品的線上影片服務Max。

派拉蒙也擁有自己的製片廠和MTV、Nickelodeon和Comedy Central有線頻道，以及CBS無線電視網和Paramount+線上媒體服務。

分析師早已預測，在和Netflix、蘋果及亞馬遜 等大型科技集團競爭有限的線上訂戶時，規模較小的媒體公司將面臨洗牌。