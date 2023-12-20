我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在醫院中

川普稱無證移民「污染美國血液」 引發朝野抨擊

蘋果MR頭戴式裝置Vision Pro衝刺2月開賣 正全速生產中

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司正全速生產混合實境頭戴裝置Vision Pro，爭取2月開賣。(美聯社)
蘋果公司正全速生產混合實境頭戴裝置Vision Pro，爭取2月開賣。(美聯社)

彭博資訊報導，知情人士透露，蘋果公司（Apple）正加速生產混合實境（MR）頭戴式裝置Vision Pro，全力準備2月開賣。

這款新產品在中國工廠全速生產已持續數周。目標是在1月底前準備就緒，2月就能零售。

蘋果周三發電子郵件給軟體開發商，鼓勵他們用最新工具測試自家應用程式並將軟體發送給蘋果尋求反饋意見，好為Vision Pro「做好準備」。這是另一個產品接近發布階段的跡象。

這將是蘋果迄今為止最複雜的一次新品上市，需要全新的銷售策略和設備。Vision Pro含有須在銷售點組裝和裝箱的定製組件。這是個精細的過程。如果Vision Pro未正確貼合用戶頭部，就無法恰當顯示內容，還可能讓人覺得特別沉重。

Vision Pro標誌蘋果2015年開始銷售智慧手表以來的第一個新產品類別。該公司還面臨向消費者推銷混合實境這個仍屬於新穎概念的壓力。Meta Platforms目前在這塊市場處於領先地位，但它的頭戴式裝置還在努力爭取主流認可。

蘋果努力要給消費者留下良好的第一印象。那包括整修零售門市，為這款售價3,500美元設備和新配件的庫存騰出空間。蘋果也需要新的展示區，以及讓員工可將Vision Pro和正確尺寸的配件裝箱的地方。

當然，在最後一刻生產上的小插曲或其他障礙可能導致計畫中的時間表延遲。蘋果發言人拒絕置評。

Apple

上一則

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

延伸閱讀

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
Meta遭內部監督指責 對以哈戰爭貼文處理不當

Meta遭內部監督指責 對以哈戰爭貼文處理不當
告Apple Watch侵權 Masimo執行長：願接受蘋果和解但「他們沒打來」

告Apple Watch侵權 Masimo執行長：願接受蘋果和解但「他們沒打來」
小摩：Apple Watch停售令影響1%銷售額 但營收仍會受創

小摩：Apple Watch停售令影響1%銷售額 但營收仍會受創

熱門新聞

新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

2023-12-14 20:44
聯邦調查局(FBI)統計，民眾遭遇「技術支援詐騙」損失金額在2017年為1500萬元，到了2022年增加至8億多元。（Pexels）

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

2023-12-15 10:06
亞利桑納州一棟民宅16日傍晚發生大火，造成家中4名孩童和1名未成年親戚全數身亡。(影片截圖)

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

2023-12-19 22:16
亞裔退伍軍人史奈德(右三)生前與妻子(右一)以及六名子女合照。(取材自GoFundMe網站)

堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境

2023-12-14 13:28
禮卡詐騙在全美盛行，犯罪分子盜取禮卡盜刷金額。(截取自WWLP-22News YouTube)

「1空檔」把錢花光…紐約2華女盜4600張禮卡被捕

2023-12-15 13:02
眾院13日表決通過對總統拜登的彈劾調查。（歐新社）

眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

2023-12-13 19:11

超人氣

更多 >
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單
亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名

2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名
香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑