美控印度官員教唆暗殺 莫迪：願意調查

美國司法部上個月指控一名印度公民古普塔密謀在美國境內暗殺錫克教分離主義領導人。圖為古普塔的犯罪同夥向佯裝成殺手的臥底執法人員遞去1.5萬美金的酬勞訂金。（美聯社）

「金融時報」今天報導，印度 總理莫迪說，他將調查有關印度人涉嫌在美國密謀暗殺錫克教分離主義人士的所有證據。

美國司法部 上個月指控一名印度公民密謀在美國境內暗殺錫克教分離主義領導人，並稱印度政府官員也參與這項計畫。

莫迪（Narendra Modi）首度評論此事時說：「如果有人向我們提供任何訊息，我們一定會調查。」

「如果我們的公民做了任何好事或壞事，我們都準備調查。我們的承諾是遵守法治。」

印度外交部日前表示，印度政府設立高階調查委員會，進行全方位檢視，並將根據調查結果，採取後續作為。

美國司法部在11月29日的聲明中，指控52歲印度公民古普塔（Nikhil Gupta）觸犯買凶殺人罪，稱其參與在紐約市暗殺一名印度裔美國公民未遂的陰謀。

美國司法部說，暗殺目標「是印度政府的公開批評者，並領導著一個總部設在美國、主張旁遮普省（Punjab）脫離印度的組織」。旁遮普省是印度北部一個擁有大量錫克教徒的省份。

居住在印度的古普塔被捷克當局根據美國的引渡令逮捕。

美方起訴書指控，今年5月，一名代稱CC-1的印度政府官員找到古普塔執行暗殺陰謀，這名官員承諾會讓古普塔在印度的刑事指控被撤銷。古普塔被控聯繫一名犯罪同夥，但對方其實是美國執法單位的線民，此人接著為古普塔引介一名裝成殺手的臥底執法人員。

在莫迪發表評論之前，白宮表示正「極其嚴肅地」處理暗殺美國錫克教分離主義分子的陰謀，並已向印度政府提出這個問題。

金融時報（Financial Times）今天也報導，美國破獲一起暗殺美國及加拿大 雙重國籍人士潘努恩（Gurpatwant Singh Pannun）的陰謀。

另一名流亡加拿大的印度錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月在加拿大溫哥華附近遇害，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）指控印度情報機構涉案，而這項指控也引發印度與加拿大之間的外交摩擦。