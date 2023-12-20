中國電池製造商在美建廠計畫受挫 批准官員遭罷免

國軒高科在美子公司Gotion。（Gotion官網）

中國電池製造商國軒高科去年10月宣布在密西根州 建廠，然而隨著美國2024年大選臨近，歷經批准官員遭罷免、新鎮長叫停，該計畫受挫，不過該公司表示，正在製定、規劃和最終確定場地規劃。

密西根橋報報導，在11月舉行的一場特別會議上，作為國軒新廠選址地，密西根州格林查特鎮60%的居民支持罷免五名批准國軒建廠計畫的官員，並選舉產生了新的鎮長和鎮委員會成員，均為共和黨籍。

特別會議通過的決議內容顯示，這五名前官員對國軒美子公司Gotion提供了「強而有力的支持」。這些官員曾表示，新工廠預計於2025年建成並投產，將為小鎮帶來「技術和製造」的本地產品，促進當地經濟並創造2500多個就業 機會。

新鎮長克魯斯（Jason Kruse）撤銷了上屆政府於去年通過的一項支持建廠計畫的決議。克魯斯聲稱，前鎮政府未能解決居民有關環境問題和國軒所有權的擔憂，也沒有利用足夠的時間和法律專業知識來審查協議。他表示，鎮政府正在重新審視與擬議工廠有關的所有事項。

不過，國軒尚未改變投資 計畫。國軒美子公司Gotion北美副總裁特倫（Chuck Thelen）先前表示，建廠計劃「沒有放慢速度，也沒有改變選址地」，並透露他已與新鎮長進行了一個小時的「介紹性談話」。

特倫還在12月初致「密西根橋報」的聲明中說，該公司正在製定、規劃和最終確定場地規劃。

去年10月，密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）宣布，國軒在美子公司Gotion計畫投資24億美元，在該州建造電池材料工廠，將創造2,350個就業機會。經過數月「國家安全」審查後，美國財政部「外國投資委員會」6月批准了這項建廠計畫。

國軒高科總部位於安徽合肥，根據中國汽車動力電池產業聯盟數據，2022年中國裝機量為13.33GWh，位居第四。其中磷酸鐵鋰動力電池裝置量為11.89GWh，市佔率6.47%，業界第三。

南韓市場研究機構SNE Research數據，今年前十月，國軒高科全球動力電池裝置量達5.8GWh，市佔率2.6%，年增262.5%，其中10月裝機量為0.8GWh，比去年同期增加300%，排名第8。

近年來，國軒發力國際化與「做大儲能」策略，目前已在中國建立十大生產基地，並在德國哥廷根、印度、越南等布有海外工廠。