美法院批准和解協議 幣安因洗錢需支付27億元

幣安（Binance）前執行長趙長鵬。（路透）

美國商品期貨交易委員會18日表示，美國法院已批准一項和解協議，全球最大加密貨幣 交易所幣安（Binance）及其前執行長趙長鵬因洗錢行為而需付數十億美元罰款。

路透社報導，美國商品期貨交易委員會（U.S. Commodity Futures Trading Commission, CFTC）聲明指出，趙長鵬被罰1億5000萬美元，幣安則須向CFTC支付27億美元。

CFTC聲明寫道，美國伊利諾北區聯邦地區法院已批准CFTC先前宣布的和解協議，並對趙長鵬和幣安下達永久禁制令、民事罰款和衡平法上的救濟措施。這項和解協議於11月底達成。

根據CFTC說法，法院對趙長鵬個人處以1億5000萬美元的民事罰款，並要求幣安交出13億5000萬美元的非法交易費，以及向CFTC支付13億5000萬美元罰款。

作為和解協議的一部分，趙長鵬於11月承認違反美國反洗錢法並辭去執行長職務，以終結當局對幣安長達多年的調查。

幣安當時發布聲明表示，這些協議承認公司對「過往刑事違規情事負有責任，並將讓我們公司翻開新頁」。

有關當局指出，幣安違反美國反洗錢和制裁法，未能通報有關巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）、蓋達組織（al Qaeda）以及伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and Syria）等美國所謂的恐怖組織超過10萬筆可疑交易。

當局還說，幣安也未通報與專門出售兒童性虐待資料網站有關的交易，且是勒索軟體收益的最大接收方之一。