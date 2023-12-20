川普宣稱沒讀過希特勒「我的奮鬥」 隨即加碼抨擊移民

美國前總統川普19日在愛荷華州滑鐵盧發表演說。美聯社

美國前總統川普 近來不只一次宣稱非法移民 正「汙染我們國家的血脈」，被抨擊引用希特勒的話。川普19日加碼演出，否認他的措辭呼應希特勒，堅稱自己從來沒有讀過希特勒自傳「我的奮鬥」。

紐約時報報導，川普首先在接受右傾網站採訪時說，移民「正在汙染我們國家的血脈」，接著在16日新罕布夏州 造勢活動重複一次，引發各界強烈抨擊。

川普19日晚間在愛荷華州發表演講時聲稱，來自非洲、亞洲與南美的非法移民正在「毀滅我們的國家，這是真的，他們正在摧毀我們國家的血脈，這就是他們正在做的事情，他們正在摧毀我們的國家。當我這樣說的時候，他們不喜歡，還有我從來沒有讀過『我的奮鬥』。他們說，喔，希特勒這樣說啊，以非常不同的方式」。

川普接著說，非法移民「可能健康，可能很不健康，可能帶進將在我們國家流行起來的疾病」，然後又說這些移民正在「摧毀我們國家的血脈」，「摧毀我們國家的結構」。

川普與競選團隊否認他的言論引自希特勒。但報導指出，希特勒使用「汙染」跟「血脈」等詞彙，詆毀他認為威脅了純種亞利安民族的人。

根據紐時，希特勒在「我的奮鬥」一個名為「種族跟人民」的章節中寫道，「過去的所有偉大文明變得腐朽了，因為原本的創造性種族由於血脈的汙染而消亡了」。在另一個段落，希特勒把「已經侵入民族軀體的汙染」連結到「外來血脈的湧入」。