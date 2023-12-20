Meta遭內部監督指責 對以哈戰爭貼文處理不當

臉書（Facebook）母公司Meta上。（路透）

社群網路平台臉書 （Facebook）和Instagram（IG）的母公司Meta今天遭其獨立監督委員會批評處理中東衝突貼文不當，將呈現人類苦難、可能成為人權證據的貼文刪除。

法新社報導，Meta 2020年創建一個獨立監督委員會，角色相當於監管這家社群媒體巨頭的最高法院。委員會推翻了Meta下架2則貼文的決定，並敦促Meta應加速應對哈瑪斯 （Hamas）和以色列 之間不斷變化的局勢。

其中一個案例涉及IG下架一段影片，影片內容似乎是以色列在地面攻擊期間，對加薩市（Gaza City）西法醫院（Al-Shifa）或附近地區發動攻擊之後的場景。

這個委員會表示，影片中可見到巴勒斯坦人因此受傷或死亡，包括兒童在內。

第2個案例則與臉書刪除一段影片有關，影片內容是一名以色列婦女在10月7日哈瑪斯突襲期間被扣為人質，懇求綁架她的人不要殺害她。

監督委員會聯合主席麥康奈（Michael McConnell）說：「委員會的重點是保護各方對這些駭人事件的言論自由權，同時確保這些證詞未煽動暴力或仇恨。」

委員會敦促Meta，保留所有可能包含侵犯人權證據但已遭刪除的貼文。

根據監督委員會，Meta表示，在哈瑪斯攻擊以色列後，Meta暫時降低自動刪除含有潛在有害內容貼文的標準。

委員會表示，臉書和IG使用自動化內容審核工具，使呈現衝突殘酷現實貼文遭刪除的可能性有所增加，而其中一些可能是嚴重違反國際人權和人道法律的重要證據。

據Meta表示，監督委員會對平台內容的決定具約束力，而其建議則不具約束力。