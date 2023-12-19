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這裁決殺傷力重大…川普被控推翻喬州大選 辯護策略不妙

記者顏伶如／即時報導
(美聯社檔案照)
(美聯社檔案照)

前總統川普遭控推翻2020年大選喬治亞州敗選結果而遭犯罪起訴，還有18名共謀同列被告。身為被告之一的前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)請求改由聯邦法院審理，但遭聯邦第11巡迴上訴法院法官駁回。法律專家說，從上訴法院法官駁回梅杜斯的裁決理由可以看出，川普的辯護策略恐將破功。

新聞周刊(Newsweek)19日報導，駁回梅杜斯請求的聯邦第11巡迴上訴法院法官普萊爾(Will Pryor)是保守派最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的盟友，普萊爾的決定對川普造成重大殺傷力，因為川普引用的辯護策略也跟梅杜斯類似。

對於喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官的推翻選舉犯罪起訴，梅杜斯辯稱清白，並以遭控事由是在聯邦政府任職期間，因此要求改由聯邦法院審理。

普萊爾18日在裁決意見書中指出，梅杜斯必須留在喬治亞州州立法院受審。

意見書指出，移往聯邦法院受審僅適用於現任聯邦政府官員，前任官員並不包括在內，喬州檢察官起訴罪名並不是白宮幕僚長職責內容，推翻選舉結果的行為是在公職任務範疇之外，因此梅杜斯根本沒有豁免權利。

普萊爾在意見書裡寫道：「梅杜斯聲稱身為總統幕僚長擁有不受約束權利的司法觀點，我們不能像橡皮圖章一樣不經考慮就批准。」

普萊爾指出，梅杜斯無權聲稱選舉舞弊的指控，任意利用職權對州政府官員施壓，「基本底線就是，白宮幕僚長對與州政府選舉官員的任何互動，並不包括擅自改變合法的選舉結果，讓特定候選人因此受益」。

德州大學(University of Texas)法律教授科瓦斯基(Lee Kovarsky)在X平台發文寫道，從普萊爾裁定看來，川普辯護策略頗為不妙，因為喬州檢察官對川普的起訴罪名，同樣是總統任務範疇之外的行為，因此川普不能主張豁免權。

川普 白宮 喬治亞州

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