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1478票 川普估明年3月穩拿共和黨提名…卯足全力對戰拜登

記者顏伶如／即時報導
前總統川普估計明年3月便可拿下共和黨總統提名。(美聯社)
前總統川普估計明年3月便可拿下共和黨總統提名。(美聯社)

華盛頓郵報19日報導，川普競選團隊根據數據分析評估，前總統川普到了明年3月便可拿下共和黨總統提名，瞄準與拜登對決的2024年大選提早展開部署。

報導指出，一名川普競選團隊資深主管18日對媒體表示，綜合內部民調及外部民調評估，到了明年3月5日多州初選同時登場的「超級星期二」(Super Tuesday)，川普可望取得973張黨代表票數，到了3月19日黨代表票數則成長到1478票。

根據共和黨初選規定，獲得共和黨提名出任總統候選人必須跨越1215張黨代表票數門檻。

川普競選團隊同時評估，2024年大選川普與拜登再度對決，決戰州版圖將進一步擴大；川普競選團隊主管說，除了在2016年、2020年決定勝敗結果的主要搖擺州，傳統以來傾向支持民主黨的密西根州、新罕布夏州、維吉尼亞州，在2024年都將成為兩黨必爭之地。

川普18日上午突然現身佛州川普私人高爾夫球俱樂部參加媒體簡報時說，競選團隊不會只採取「預防防守」(prevent defense)的選戰策略而已，「還是要用卯足全力才行」。

川普競選團隊主管指出，從目前民調看來，2024年大選川普可望獲得292張選舉人票(electoral votes)，拜登則有246張選舉人票；支持民主黨籍明州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)的超級政治行動委員會(super PAC)在新罕布夏州推出選舉廣告，廣告內容對川普可能擊敗拜登提出警告，但如此訊息卻澆息某些反川派共和黨員喊出川普勝選機會不高的訴求。

華盛頓郵報分析，聯邦特別檢察官史密斯(Jack Smith)以干預2020年選舉罪名起訴川普，川普如果明年3月取得共和黨提名，屆時可能與開庭時程重疊。川普主張身為總統擁有免遭起訴的豁免權並上訴最高法院，史密斯起訴案因此暫停，等候最高法院裁決。

川普 共和黨 拜登

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