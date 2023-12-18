拜登車隊遭撞 肇事駕駛被控酒駕 恐挨罰1500元

一輛轎車撞上總統護衛車隊，全副武裝的特勤人員上前詢問。肇事駕駛嚇得車內舉起雙手。(路透)

拜登 總統17日晚間於德拉瓦州威明頓市(Wilmington)離開競選總部正要上車時，護衛車隊遭到撞擊。威明頓市警局18日早上表示，肇事者是46歲的詹姆斯·庫柏(James Cooper)，他事後不久就被釋放，但已收到傳票需於日後出庭。

紐約時報 報導，威明頓市警局發言人(David Karas)表示，庫柏是當地居民，撞上了特勤局的一輛休旅車，所幸事故中總統夫婦及其他人皆未受傷；本案應該單純是起意外，肇事駕駛並不知道撞上的是總統車隊。庫柏事後被控犯下酒醉駕車(DUI)及疏忽駕駛(inattentive driving)，恐分別吃下最高1500元罰款、1年緩刑及最高75元罰款。

福斯59台(FOX59)記者Max Lewis在X平台上貼出的影片顯示，拜登步出總部、正要上車時，被問到「總統先生，為何你在民調 中輸給川普？」拜登回應「…民調錯了。」話音剛落，左方便傳來緊急煞車聲及撞擊巨響，拜登也驚訝地立刻轉頭查看，隨即被特勤人員簇擁上車。

An SUV in President Biden's motorcade was hit by a vehicle as he was leaving his campaign headquarters in Delaware tonight.



Secret service agents surrounded the car with guns drawn as Biden was ushered into his vehicle.



You can hear the crash about 9 seconds in... pic.twitter.com/WOd3PF48xI — Max Lewis (@MaxLewisTV) 2023年12月18日