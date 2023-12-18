房地產商收購高檔養老機構 重利輕照護 悲劇頻傳

高檔養老機構讓老年人晚年擁有更自由的生活方式，示意圖。(美聯社)

華盛頓郵報報導，有輔助看護的養老機構(assisted living)與失憶護理中心(memory care)市場商機高達340億，是蒸蒸日上的熱門產業，照顧100多萬名老年人生活起居，但某些走高檔路線的機構被房地產 開發商收購後，為追求利潤 而大砍成本，照護儼然輪為次要事項，人力不足的情況下更導致老人因疏於照顧而釀成悲劇。

座落於科羅拉多州圓石市(Boulder)郊區的「薰衣草農場」(Lavender Farms)是高檔養老機構，有24小時現場服務(on-site care)，設備如同精品旅館，提供精緻飲食及管家服務，長達20年來堪稱業界翹楚。「薰衣草農場」由管理公司「巴福爾養老服務公司」(Balfour Senior Living)為住戶提供服務。

報導指出，根據文件紀錄及人員訪談，「巴福爾養老公司」主管對於住戶深夜時分在走廊遊走甚至不小心走到戶外感到憂心，為增進住戶安全向上級提出加薪及增聘人力要求，結果卻被2014年收購「薰衣草農場」產權的母公司、房地產投資 商韋特托爾(Welltower)拒絕。

一名「巴福爾養老公司」前任主管匿名受訪時說，韋特托爾高層答覆說目標是盡量爭取利潤，照護只是次要事項，如此經營理念之下，許多住戶連基本需求都無法獲得滿足。

2022年，97歲住戶史塔布(Mary Jo Staub)頂著零下酷寒被鎖在「薰衣草農場」建築物外，敲門卻無人回應，被發現時已經死亡。史塔布成為州政府稽查人員認定「薰衣草農場」至少20起疏於照護、失蹤甚及可避免死亡(avoidable deaths)案例之一。

有輔助看護的養老機構起源約40年前，目的在於讓老年人晚年擁有更自由的生活方式，但房地產投資商插手之後，產業慢慢變質。2018年國會通過法律，允許房地產投資商以免稅方式持有養老機構，同一時間賺取機構營利，更加助長歪風。

報導指出，如今全美各地越來越多類似養老機構是由房地產投資商擁有，有著來自股東的獲利壓力，某些機構採低薪制，員工寥寥無幾，環境混亂，住戶藥品被搞丟、跌倒或長褥瘡(bed sores)沒人發現等，還有住戶遭虐待，神智不清楚的住戶從機構走失卻無人察覺。