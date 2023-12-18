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民調低到拜登沮喪 民主黨候選人感覺「沒戲了」

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民調低到無法接受 拜登沮喪 民主黨候選人感覺「沒戲了」

記者顏伶如／即時報導
拜登總統對於民調直直落越來越感到沮喪。(路透)
拜登總統對於民調直直落越來越感到沮喪。(路透)

華盛頓郵報18日報導，拜登總統對於民調直直落越來越感到沮喪，要幕僚與競選團隊拿出對策；拜登在幾個關鍵決戰州的民調持續走低，選情緊繃的民主黨候選人擔心自己選舉被拜登拖累。

報導指出，拜登11月底離開華府準備前往麻州南塔基特(Nantucket)過感恩節之前，召集核心幕僚在白宮官邸開會。消息人士透露，拜登在會中用詞嚴厲指出，民調數字低到令人無法接受，要求幕僚與競選團隊說明有那些挽救措施。拜登抱怨道，即使經濟持續成長，失業率下降，經濟政績還是沒能拉抬民調。

報導指出，過去幾個月裡，拜登與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)都向助理及友人透露，對於民調表現落後於前總統川普感到失望，但拜登伉儷最近幾周則對民調不見起色顯得越來越苦惱。

自從11月這場會議以來，拜登全國民調依然落後川普，就連在幾個重要決戰州的民調也都輸給川普，各種警訊紛紛出現，讓民主黨候選人無法置之不理，政府官員與拜登盟友則開始討論拜登團隊是否會調整競選策略。選情緊繃的某些民主黨候選人則擔心自己選情恐被拜登拖累。

正在角逐密西根州聯邦參議員選舉的民主黨籍密州聯邦眾議員艾莉莎‧絲拉金(Elissa Slotkin)便曾對盟友透露，如果拜登確定代表民主黨參加2024年大選，她可能沒有勝選希望。不過，絲拉金競選團隊發言人庫克(Austin Cook)受訪時則說，絲拉金期待與拜登一起並肩作戰。

報導指出，拜登面臨的政治挑戰還包括國會能否通過法案對烏克蘭、以色列提供進一步軍援。共和黨籍眾議員上周已經正式啟動彈劾調查程序。

華盛頓報導，拜登競選團隊主管及民主黨盟友對於拜登民調表現不佳一直低調處理，但自從感恩節以來，內華達州、密州、威斯康辛州、南卡羅來納州競選團隊領導階層都有新安排，競選主管透露，年底之前還有更多競選團隊人事異動。

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