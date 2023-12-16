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「無證移民污染國家血液」 川普再發表納粹式仇外言論

中央社／杜倫16日電
共和黨總統參選人川普16日在新罕布夏州杜倫造勢時，稱無證移民正在「污染我們國家的血液」。（路透）
共和黨總統參選人川普16日在新罕布夏州杜倫造勢時，稱無證移民正在「污染我們國家的血液」。（路透）

共和黨總統參選人川普今天再次發表他先前曾被批為仇外和呼應納粹的言論，說無證移民正在「污染我們國家的血液」。

路透報導，川普在新罕布夏州的造勢會發表上述言論。他在活動中譴責美墨邊境的移民過境行為；美墨邊境移民數量在9月創下新高。

川普承諾，若當選第二個四年任期，將打擊非法移民並限制合法移民。

川普在杜倫（Durham）的造勢會上說：「他們正在污染我們國家的血液。」他說，除了南美洲，移民還從亞洲和非洲湧入美國，「世界各地的人都湧入我們的國家」。

川普9月下旬接受右傾網站「國家脈動」（The National Pulse）訪問時也使用了同樣的「污染血液」語言，引起猶太組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）譴責，該聯盟領袖葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）稱這種說法「種族歧視、仇外、令人厭惡」。

曾出版法西斯主義相關著作的耶魯大學教授史坦利（Jason Stanley）表示，川普反覆使用這種語言很危險。史坦利說，川普的話呼應納粹（Nazi）領導人希特勒（Adolf Hitler）的言論，希特勒在其自傳「我的奮鬥」（Mein Kampf）中，警告德國人的血液不要被猶太人污染。

川普 非法移民 納粹

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