「無證移民污染國家血液」 川普再發表納粹式仇外言論

共和黨總統參選人川普16日在新罕布夏州杜倫造勢時，稱無證移民正在「污染我們國家的血液」。（路透）

共和黨總統參選人川普 今天再次發表他先前曾被批為仇外和呼應納粹 的言論，說無證移民正在「污染我們國家的血液」。

路透報導，川普在新罕布夏州的造勢會發表上述言論。他在活動中譴責美墨邊境的移民過境行為；美墨邊境移民數量在9月創下新高。

川普承諾，若當選第二個四年任期，將打擊非法移民 並限制合法移民。

川普在杜倫（Durham）的造勢會上說：「他們正在污染我們國家的血液。」他說，除了南美洲，移民還從亞洲和非洲湧入美國，「世界各地的人都湧入我們的國家」。

川普9月下旬接受右傾網站「國家脈動」（The National Pulse）訪問時也使用了同樣的「污染血液」語言，引起猶太組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）譴責，該聯盟領袖葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）稱這種說法「種族歧視、仇外、令人厭惡」。

曾出版法西斯主義相關著作的耶魯大學教授史坦利（Jason Stanley）表示，川普反覆使用這種語言很危險。史坦利說，川普的話呼應納粹（Nazi）領導人希特勒（Adolf Hitler）的言論，希特勒在其自傳「我的奮鬥」（Mein Kampf）中，警告德國人的血液不要被猶太人污染。